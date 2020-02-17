تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الدجاج والمشروم

القاهرة - لايف استايل المقادير 250 x جرام مشروم (مقطع)

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x كوب خس (كابوتشا)

1 x عدد صدور دجاج مخلية (مشوى ومقطع شرائح)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة خل بلسميك

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون الطريقة: نضيف معلقة زيت زيتون على المشروم بحيث يغلف الزيت قطع المشروم تماما ونخبزه في الفرن على درجة حرارة 220 مئوية، لمدة عشر دقائق او حتى يتحمر المشروم من الوجهين حسب نوع الفرن.

في وعاء نضع الخس ونضيف المشروم عندما يبرد ونقلب جيدا.

في بولة صغيرة نضع معلقة زيت الزيتون المتبقية مع الخل البلسمي وعصير الليمون والملح والفلفل ونقلب جيدا ثم نضيف التتبيلة على السلطة.

نضع السلطة في طبق التقديم وعليها شرائح الدجاج وتقدم بالشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شيش الطاووق بالمشروم والمودزاريلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج بصوص الليمون

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