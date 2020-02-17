تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالليمون

المقادير

4 x معلقة كبيرة عصير ليمون

4 x معلقة كبيرة زيت ذرة

4 x عدد بطاطس (مسلوقة و مقشرة)

2 x عدد بصل أخضر (مفروم و ناعم)

1 x معلقة صغيرة فلفل أبيض

1 x عدد بصلة (مقطع لشرائح)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

هنقطع البطاطس المسلوقة إلى مكعبات متوسطة الحجم ونحطها في صحن التقديم

هنضيف إليها البصل الأخضر والعادي وهنقلب المكونات جيداً

في طبق صغير،هنضيف الليمون والملح والزيت والفلفل الابيض والاسود ونقلبهم جيدا

هنسكب المزيج على السلطة عند التقديم.. بالهنا والشفا

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