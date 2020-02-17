"الصحة المصرية" تعلن تفاصيل إنهاء الحجر الصحي للعائدين من ووهان

أكدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بأبناء الوطن في الداخل والخارج، وأن مصر لا تنسى أبناءها.





جاء ذلك أثناء لقائها العائدين من مدينة ووهان الصينية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بمحافظة مرسى مطروح، والاطمئنان عليهم، والتأكد من خلوهم من أي فيروسات معدية وعودتهم إلى منازلهم.

ووجهت الوزيرة المصرية الشكر للفريق الطبي والطاقم الإداري وطاقم قيادة الطائرة ورجال مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية، لما بذلوه من جهد في عملية الحجر الصحي، مشيدة بتكاتف والتفاف جميع أجهزة الدولة للحفاظ على أبنائها.





ولفتت زايد إلى أن جميع الفرق الطبية التي بلغ عددها 450 فردا تم تدريبهم على أعلى مستوى وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، معربة عن فخرها بما قدمه أبناء وزارة الصحة والسكان للمصريين للعائدين من مدينة ووهان الذين بلغ عددهم 302 فرد.

وأوضحت أن جميع الفرق الطبية والإدارية شاركت في هذه الملحمة الوطنية بمحض إرادتهم ورغبتهم في خدمة الوطن، وسيتم تكريمهم، وتخليد أسمائهم بجدارية تذكارية في إحدى المنشآت الصحية التعليمية التابعة للوزارة.





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وأكدت الوزيرة المصرية أن رجال الحجر الصحي بجميع منافذ البلاد على يقظة تامة ومتأهبين على مدار الـ24 ساعة لمتابعة المسافرين والقادمين.

ولفتت إلى تفعيل برنامج متابعة القادمين من الخارج بجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، حيث يتم إرسال بيانات العائدين إلى المديريات المقيمين بها بعد اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والفحص بالحجر الصحي.





وذكرت أن عيادات الحجر الصحي قامت بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ1121 من المترددين عليها، كما تم تحويل 13 حالة لتلقي الخدمة الطبية الفائقة بمستشفى الإخلاء خلال فترة الحجر الصحي.

وأشارت زايد إلى أنه تم تخصيص 9 أتوبيسات لنقل العائدين إلى منازلهم، بناءً على استطلاع آرائهم للأماكن التي يرغبون في الوصول إليها، حيث تم تخصيص 6 أتوبيسات إلى محافظة القاهرة و3 إلى محافظة الإسكندرية، كما تم توفير 3 سيارات إسعاف مجهزة لنقل السيدات الحوامل بمرافقة طبيب إلى منازلهم.





كما قدمت بعض الهدايا للأطفال بالحجر الصحي، والتقطت الصور التذكارية مع العائدين من مدينة ووهان الصينية والفرق الطبية والإدارية.

من جانبهم، أشاد العائدون من مدينة ووهان الصينية بالخدمات الطبية وغير الطبية التي حظوا بها خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحي، معربين عن فخرهم بمصريتهم وحرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على عودتهم لبلدهم.







