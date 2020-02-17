شياوقان الصينية تحت الإجراءات المشددة لمنع تفشي كورونا

منع المواطنين من التجوال وزيارة بعضهم البعض بمدينة شياوقان

منعت مدينة شياوقان الصينية، الإثنين، جميع السكان من الخروج، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا شديد العدوى.



وتعد شياوقان إحدى المدن الأكثر تضررًا من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي بوسط الصين.



وسجلت مقاطعة هوبي أيضاً 1933 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، الأحد، كما أُعلن تعافي 1016 مصابا بالفيروس.

ونشر مركز الوقاية من المرض بالمدينة بياناً يفيد بمنع المواطنين من التجوال وزيارة بعضهم البعض، أو التجمع في قرى.

وقال المركز: "على الأشخاص الذين لديهم مهام أو احتياجات خاصة، ومن بينهم العاملون بمجال الطب، أو المشاركون في عمل الوقاية من المرض والسيطرة عليه، أو من يسعون للعلاج بسبب مرضهم، أو النساء الحوامل أو المشاركون في الجنازات، السفر خلال فترة زمنية محددة، وعن طريق طرق مخصصة".

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كما منعت جميع السيارات من السير على الطرق، باستثناء السيارات الخاصة، ومن بينها سيارات الإسعاف والإطفاء، أو إذا كانت السيارات مكلفة بمهام خاصة، وأغلقت جميع الطرق العامة غير الضرورية.

وبخصوص الصيدليات، والمتاجر الكبيرة، والفنادق، والأسواق المخصصة، تم تحديد وقت ثابت بواسطة مراكز الوقاية من الوباء والسيطرة عليه.

وحذر المركز من انتهاك اللوائح، مؤكداً أنها ستعاقب المخالفين بالغرامة، أو قد تصل العقوبة للحبس، وسيدرج أيضاً على قائمة الأشخاص غير الموثوقين.

وفرضت الحكومة الصينية، الأحد، حظراً على حركة المركبات في أنحاء إقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، لكبح انتشار المرض.



وقالت الحكومة إن المركبات المعفاة من الحظر هي سيارات الشرطة والإسعاف، أو التي تنقل سلعاً ضرورية والمرتبطة بالخدمات العامة.

وأشارت الحكومة إلى أن الإقليم سيجري فحوصاً صحية دورية لكل القاطنين فيه، موضحة أن الشركات لن يسمح لها بالعودة للعمل دون تلقي تصريح من الحكومة.

وحظرت الصين لعب "الماجونغ" ذات الشعبية الكبيرة في الصين خارج المنازل، بهدف السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد، ومن ذلك حرصها على منع خروج المواطنين من منازلهم أو تجمعهم في أي مقهى.