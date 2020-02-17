بعد مستشفى "ووهان".. الصين تبني مصنعا للكمامات خلال 6 أيام

تعتزم بكين تحويل مبنى صناعي إلى مصنع جديد لصناعة الكمامات الطبية في غضون 6 أيام، لتلبية الطلب المتزايد على الأقنعة وسط تفشي فيروس كورونا الجديد.



وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 1765 حالة، وذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 100 حالة وفاة جديدة، الأحد.

ومن المتوقع أن ينتج المصنع الذي تقوم ببنائه المجموعة الأولى لمؤسسة الصين للبناء، 250 ألف كمامة يوميا، بعد تشجيع الحكومة لمصنعي المواد الطبية على تعزيز الإنتاج بين تدابير أخرى لسد فجوة الإمداد.

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وبعد التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد أصبح الطلب على الكمامات كبيرا، من قبل الفريق الطبي والأفراد المشاركين في السيطرة على المرض إلى جانب العامة.

وبدأت عملية التشييد، الإثنين، حيث يتبادل العمال نوبات العمل لضمان إنهاء هذا المشروع، السبت، وفق تصريحات سونغ تشاو، مدير المشروع بالمؤسسة التي نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ولحماية العمال من العدوى المحتملة، تم وضع نظام يومي لقياس حرارة العمال وتخصيص غرف بعيدة عن المناطق السكنية الخاصة بهم، لمن تظهر عليهم أعراض المرض.

وأسهم الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في خلق طلب واسع على الكمامات بمختلف دول العالم الأمر الذي صنع "سوقًا سوداء" لها.

وفي وقت سابق، تقدمت الصين بطلب إلى مصر لشراء 145 مليون كمامة واقية، بعد تزايد أعداد الإصابات والوفيات من فيروس كورونا الجديد.