تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اسباجيتي بالجبن الرومي

المقادير ½ x كوب جبن رومي مبشور مقادير طريقة تسوية المكرونة 200 x جرام مكرونة (او نصف كيس)

2 x لتر ماء

2 x معلقة صغيرة ملح الطريقة: Advertisements نبدأ بعمل المكرونة

نغلي الماء في حلة كبيرة

نضيف الملح

نضيف المكرونة و نقلبها باستمرار علشان متعجنش

نسيبها من 8 لـ 12 دقيقة تغلي مع الماء و بعد ما تستوي صفيها من الماء

نرش الجبن الرومى المبشور على الوش وتقدم ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة بالجبن الشيدر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بكرات اللحم

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