تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فريكة

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x معلقة كبيرة سمن

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x كوب فريك

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد دجاجة كاملة (مقطعة أربع قطع)

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x كوب لوز (محمص)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة بهارات دجاج

¼ x كيلو لحمة مفرومة (معصج) الطريقة: فى إناء على النار نضع السمن والزيت والدجاج ونقلب حتى تحمر من جميع الجهات.

ثم نغمر الدجاج بالماء ونضيف البصل ونتبل بالملح والبهارات والفلفل وتترك على نار متوسطة حتى تنضج.

ثم ننشل قطع الدجاج من المرق ونعمل على خليها من العظم.

نغسل الفريك جيدا بالماء ثم ينقع بالماء لمدة ساعة.

ثم نضع مرق الدجاج على النار حتى يغلى ثم نضيف له الفريك ونتبل بالملح والفلفل ونضيف له معلقتين من السمن ونقلب ويترك على النار حتى يغلى ثم نهدى النار ونغطى الإناء ويترك حتى ينضج الفريك.

نغرف الفريك فى طبق التقديم ويرص فوقها قطع الدجاج المخلى وتزين باللحم المعصج واللوز وتقدم ساخنة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن السمك بالفريك تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن مكرونة باللحمة المفرومة

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