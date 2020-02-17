تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن السمك بالفريك

المقادير

5 x عدد فص ثوم مهروس

2 x عدد طماطم (مقشر ومقطع)

2 x كوب فريك (مغسول ومنقوع لمدة ساعتين)

1 x عدد جزر (قطع إلى قطع كبيرة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x كوب بصلة (مقطع إلى قطع صغيرة)

1 x عدد عيدان كرفس

1 x معلقة صغيرة كزبرة خضراء

1 x عدد بصلة (مقطعة ارباع)

1 x عدد ورق لورا

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

1 x كيلو سمك (بلطي منظف ومخلي)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مفروم)

½ x معلقة صغيرة كمون

¼ x كوب عصير ليمون

الطريقة:

هنضع شوك السمك في قدر به ماء مع البصل والجزر والكرفس والكزبرة الحب وورقة الغار و ملح و فلفل .

يُترك الخليط حتى يغلي فوق نار متوسطة الحرارة حتى يصبح مرقًا ثم يُصفى المرق ويوضع جانبًا.

في تلك الأثناء، تُتبل قطع السمك بالثوم والكمون وعصير الليمون والملح والفلفل.

يُسخن 2 ملعقة كبيرة زيت و2 ملعقة كبيرة زبدة في قدر فوق نار متوسطة الحرارة.

يوضع السمك بحيث يكون إتجاه الجلد إلى أسفل ويُطهى على كل جانب لمدة دقيقتين، ولكن بدون أن ينضج تمامًا.

يُرفع السمك ويُحفظ دافئًا،و في نفس القدر يضاف المزيد من الزيت حسب الحاجة ويضاف البصل والكرفس ويشوح لمدة 3 دقائق مع التقليب بدون تحمير، ثم يضاف الثوم .

يُستكمل الطهي ويضاف الفلفل الأخضر ويُطهى ثم يضاف الفريك ويُمزج الخليط جيدًا، و بعدين يضاف المرق حتى يغطي الفريك.

تضاف الطماطم ويُقلب الخليط، ثم يُتبل بالكمون والملح والفلفل.

تضاف الكزبرة المقطعة ويُقلب حتى يختلط.

تضاف قطع السمك على الوجه، وتغطى بشرائح الطماطم.

يغطى القدر بورق الألومونيوم ويوضع في الفرن الساخن لمدة 15 دقيقة، مع التخلص من ورق الألومونيوم في منتصف عملية الطبخ.

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