تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الكاليمارى

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد فص ثوم مهروس

4 x عدد طماطم (حلقات)

4 x عدد بصل (حلقات)

4 x معلقة كبيرة عصير ليمون

3 x عدد فلفل أخضر حلو (حلقات)

3 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x عود عيدان كرفس

1 x كيلو كاليمارى

1 x حزمة بقدونس طازج (مفروم)

1 x رشة كمون

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

⅛ x كيلو مشروم الطريقة: ينظف الكاليمارى ويغسل جيدا بالماء ثم يصفى.

يقطع لشرائح ويتبل بالملح والفلفل الأسود.

ثم فى طاجن مدهون بالزيت نضع الكاليمارى و باقى المكونات وتتبل الملح والفلفل والكمون ثم ينثر فوقها القليل من الزيت.

ثم توضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن تنضج تقدم ساخنة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالبقدونس والأعشاب

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