تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الخضار بالكريمة

المقادير

3 x كوب كريمة لبّاني

2 x كوب مرق الدجاج

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة صغيرة قشر ليمون (مبشور)

2 x معلقة كبيرة دقيق

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كوب جبنة شيدر

¼ x كيلو بروكلى (مقطع الزهرات فقط ومغسول)

¼ x كيلو بصل (صغير الحجم)

¼ x كيلو مشروم (شرائح)

⅛ x كيلو بسلة

⅛ x كيلو فاصوليا خضرا

⅛ x كيلو قلقاس (مكعبات)

⅛ x كيلو جزر (مكعبات)

الطريقة:

يقشر البصل ويغسل ونعمل على شقة بالسكين حتى المنتصف.

فى وعاء على النار نضع الزبد والزيت ونضيف البصل ونقلب حتى يبدأ ان يلين ويأخذ لون.

نضيف الثوم ونقلب.

ثم نضيف الجزر والقلقاس والبروكلى ونقلب.

ينثر الدقيق فوق الخضر ونقلب جيدا.

نضيف البسلة والفاصوليا والمشروم ونقلب.

نضيف المرق والكريمة وقشر الليمون ويتبل بالملح والفلفل الأسود ونقلب حتى الغليان.

ثم نهدى النار ويغطى الوعاء بإحكام ويترك على النار حتى تنضج الخضر ثم نضيف الجبن ونقلب ويترك لمدة دقيقة ثم ترفع من على النار.

يقدم ساخنا مع أرز أبيض بالهنا والشفا.

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