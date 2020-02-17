تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن لحم بالعدس الأصفر

المقادير

4 x عدد فص ثوم مهروس

3 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

3 x عدد عيدان كرفس (مقطع)

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x معلقة كبيرة خل

2 x عدد جزر (شرائح)

2 x عدد بطاطس (شرائح)

1 ½ x كوب مرق اللحم

1 ¼ x كوب عدس (أصفر)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة كبيرة قشر ليمون (مبشور)

1 x كيلو لحمة بتلو (شرائح)

1 x عدد ورق لورا

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

½ x كوب دقيق (متبل بالملح والفلفل الأسود)

الطريقة:

نضع الدقيق المتبل فى وعاء ويتم تغطية قطع باللحم به من جميع الجهات.

فى إناء على النار نضع الزبد والزيت ويترك حتى يسخن ثم نحمر قطع اللحم حتى يحمر لونها وتنشل على ورق ماص للمادة الدهنية.

فى نفس الإناء نضيف البصل ثم الثوم ونقلب حتى يذبلوا قليلا.

ثم نضيف المرق والخل ويتبل الخليط ونضيف قطع اللحم ويترك الخليط حتى يغلى ثم تقلب قطع اللحم على الجانب الاخر.

وتترك قطع اللحم حتى تنضج وتتشرب السائل نهدى النار تماما ويغطى الوعاء ويترك مدة ساعة تقريبا.

ثم نضيف العدس والجزر والبطاطس والكرفس وورق اللورا مع 2 كوب من الماء.

يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والبهارات ثم يغطى الإناء ونهدى النار ويترك حتى ينضج.

ثم نضيف قشر الليمون المبشور ويترك الإناء دون غطاء مدة نصف ساعة حتى يغلظ القوام وقطع اللحم تنضج تماما.

يغرف فى أطباق التقديم ويزين بالبقدونس يقدم ساخنا بالهنا والشفا.

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