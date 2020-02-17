تعرف علي أهم وأبرز فوائد ماء الأرز

فوائد ماء الأرز للبشرة والعناية بالشعر, أنتشر فوائد ماء الأرز بين النساء وهذا للفوائد التي لا تحصى للبشرة والشعر، كما أن أخصائيين التجميل نصحوا النساء التي تعاني من البشرة الدهينة من استعمال ماء الأرز للحد من ظهور حب الشباب، يوجد به فيتامينات وعناصر غذائية مهمة تجتاحها البشرة والشعر، فهو يحد من ظهور علامات التجاعيد على البشرة كما أنه يعمل على تنعيم الشعر وزيادة كثافته.

فوائد ماء الأرز للبشرة الدهنية

يعالج ماء الأرز المشاكل التي يعاني منها أصحاب البشرة الدهنية، قم بوضع قطعة صغيرة من القطن على ماء الأرز ومررها على الوجه بشكل دائري واتركيه على البشرة لمدة نصف ساعة ثم أغسل وجهك جيدًا، أو يمكنك ترك ماسك ماء الأرز على الوجه ليلًا وغسل الوجه في الصباح، ومن فوائد هذا الماسك ما يلي.

تضيق المسام يعاني أصحاب البشرة الدهنية من المسامات الواسعة التي تسبب البثور، وماء الأرز يضيق المسامات ويحد من أضرارها.

القضاء على البثور والرؤوس السوداء.

تقليل علامات الشيخوخة مع التقدم في العمل لأنه يعمل على شد البشرة.

تبريد طبيعي وآمن للجلد.

يحد من التهابات البشرة التي تظهر نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

يساعد على التقليل من تشققات البشرة لأنه ملطف طبيعي وآمن كما انه ناعم على الوجه.

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يستعمل لجميع أنواع البشرة سواء الدهنية أو الجافة أو البشرة المختلطة.

من فوائد ماء الأرز أنه يعالج الأكزيما الجلدية.

تجربة فوائد ماء الأرز للشعر

من التجارب المذهلة لمن استعمل ماء الأرز أنه ساهم في علاج قشرة الرأس، ومن المعروف أن منتجات الوقاية من قشرة الرأس تجعل فروة الرأس جافة والشعر يبدو هايش ولكن ماء الأرز قضى على قشرة الشعر بالإضافة إلى زيادة لمعان الشعر وهذا لأنه منتج طبيعي لا يوجد فيه مواد كيميائية ضارة كما في المنتجات الأخرى.

ماء الأرز المسلوق للوجه

يمكنك تحضر ماء الأرز المسلوق من خلال غلي أربع معالق من الأرز في كوبين من الماء ثم تصفية المنقوع ونتركه حتى يبرد وبعد ذلك أحتفظ به في الثلاجة، ومن فوائد ماء الأرز المسلوق ما يلي.

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