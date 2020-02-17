تعرف علي أهم وأبرز فوائد البطاطس

السعرات الحرارية في البطاطس وفوائدها للصحة من خلال موقع محتوي , البطاطس من العناصر الغذائية التي لا يمكن الاستغناء فهي تدخل في الكثير من الوصفات كما يمكن تناولها مقلية أو مسلوقة بيورية ولكنها من الغذائية التي تحتوى على نسبة سعرات حرارية عالية ولذلك يجب التوقف عن كمية السعرات الحرارية في البطاطس حتى يمكن حساب كمية السعرات الحرارية لمن يتبعون نظام رجيم .

فوائد البطاطس للصحة

تحتوى البطاطس على قيمة غذائية عالية تعزز من الجهاز المناعي للجسم ويقيه من الأمراض .

تحتوي البطاطس على مركب كوكو ماينس والتي تسيطر على نسبة ضغط الدم لاحتوائه على نسبة بوتاسيوم عالية .

غني بالألياف الغذائية والكربوهيدرات التي تحسين من عملية الهضم و تساعد القولون على التخلص من الفضلات .

يجتوى على مواد مضادة للاكسدة وفيتامين ج التي تحمي البشرة من التجاعيد والبقع الداكنة .

البطاطس غنية بالأوميجا 3 والأحماض الدهنية وفيتامين ب والتي تحسن من وظائف الجهاز العصبي وخلايا المخ وتقلل من الاكتئاب والاجهاد والقلق .

تحافظ على العظام وتقي من الاصابة بالروماتيزم .

تقي من الإصابة بسرطان القولون .

اضرار تناول البطاطس

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الإفراط في تناول البطاطس يسبب بعض المشاكل الصحية مثل :

الشعور بالغثيان .

قد يسبب ظهور رد فعل تحسسي على الجسم .

آلام في البطن وإسهال وقيء .

يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر .

يسبب السمنة .

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