تعرف علي أهم وأبرز فوائد التوت

السعرات الحرارية في التوت وفوائده للرجيم من خلال موقع محتوي , التوت من أنواع الفواكه التي تتميز بطعمها الجميل ومتوفر منها التوت الاسمر والاحمر , التوت من الفواكه الغنية بفيتامين سي والمواد المضادة للأكسدة الهامة لمحاربة الجذور الحرة في الجسم كما إنه له فاعلية كبيرة في خسارة الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية .

فوائد تناول التوت

يحتوى التوت على قيمة غذائية عالية فهو غني بالفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للاكسدة الهامة لصحة الجسم .

يساعد تناول التوت على تحسين وظائف المخ وتنشيط خلايا وحمايتها من التلف كما يقوي الذاكرة ويقلل من خطر الاصابة بالزهايمر .

يخفض من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم مما يقي من الاصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين .

يساعد في علاج التهابات المسالك البولية والمثانة والتهاب المفاصل الروماتيزمي

يخفض من ضغط الدم المرتفع ويحمي الجسم من خطر الاصابة بالتجلط .

يقوي من الجهاز المناعي للجسم ويحتوى على مواد مضادة للاكسدة تقاوم الجذور الحرة والخلايا السرطانية في الجسم .

من أفضل أنواع الفواكه المسموح بها للمرأة الحامل لاحتوائه على مغذيات هامة للجنين ويقي من فرص الاصابة بالإجهاض ويقلل من آلام الولادة

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من أفضل أنواع الفواكة للبشرة فهو يجدد خلايا البشرة ويمنحها مظهر شبابي ويقلل من علامات التجاعيد والتقدم فى السن .

يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وزيادة الرغبة الجنسية وزيادة عدد الحيوانات المنوية عند الرجال .

يقلل من مستوى السكر المرتفع في الدم ويزيد من حساسية الأنسولين في الجسم .

فوائد التوت للتخسيس

التوت من الفواكه الغنية بفيتامين سي والمواد المضادة للاكسدة التي تساعد على زيادة معدل الحرق في الجسم مما يساعد على خسارة الوزن كما يحتوي على ألياف غذائية التي تساعد على الشبع .

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