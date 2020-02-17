دراسة تؤكد أن تناول جرعات زائدة من الحديد يؤثر علي الكبد والقلب

يحتاج جسمنا إلى جميع العناصر والفيتامينات، كل هذه العناصر الغذائية بكمية معينة والحديد واحد منهم، هذا المغذيات عنصر مهم في الهيموجلوبين، وهو نوع من البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى كل أجزاء الجسم.

وقال موقع" boldsky"، عندما يكون مستوى الحديد طبيعيًا في الجسم، تعمل جميع الخلايا بشكل جيد ويتم إنتاج الدم بالكمية المطلوبة، نقص الحديد يؤدي إلى فقر الدم الذي يهدد الحياة في كثير من الأحيان.

ولكن هل تعرف ماذا يحدث عندما تأخذ الكثير من الحديد؟

استهلاك الحديد الزائد يمكن أيضا أن يكون خطرا على جسمنا لأنه يزيد من خطر فشل القلب، والكبد، والاصابة السكري، ومتلازمة التمثيل الغذائي على سبيل المثال لا الحصر، كما أن زيادة الحديد في الجسم هو السبب الرئيسي لظهور الأمراض التنكسية العصبية، مثل مرض الزهايمر والصرع، يمكن أن تكون المستويات المرتفعة من الحديد في الجسم ناتجة عن: الاضطرابات الوراثية، أو مزيد من حقن الحديد، أو زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالحديد أو تناولها، أو مكملات الحديد بكمية كبيرة.

فيما يلي بعض المخاطر المرتبطة باستهلاك الحديد الزائد...

1. سمية الحديد ..

وسبب ذلك أساسا بسبب جرعة زائدة من مكملات الحديد مثل هذه الحالات، يتراكم الحديد في الأعضاء الحيوية مثل الكبد، والدماغ، ويسبب أضرارا مميتة لهم، أعراض سمية الحديد تشمل الغثيان وآلام في المعدة والقيء..

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2.سرطان القولون..

الكثير من الحديد لديه القدرة المسببة للسرطان على وخصوصا سرطان القولون، هذا يعزز عدم الاستقرار والطفرة الجينية، مما يؤدي إلى السرطان.

3. الإصابة باضطراب وراثي ناتج عن ترسيب الحديد الزائد في الجسم..

مما يؤدي في النهاية إلى موت الخلايا ويسبب اختلال وظيفي في الأعضاء، الأعراض هي تغير لون الجلد والأمراض المرتبطة بالبنكرياس.

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