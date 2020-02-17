شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تسبب الصداع الشديد ابعد عنها عشان تركز فى شغلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في بعض الأحيان قد تكون الأطعمة هي الوسيلة التي يلجأ لها الكثيرون لعلاج بعض الأمراض والوقاية من الأخرى، ولكن قد تكون أيضا سبب لوجود مشكلة صحية، حيث أثبتت بعض الدراسات أن هناك بعض الأطعمة التى تسبب الصداع المزمن نظرا لما تحتويه من عناصر ومعادن مختلفة تؤثر على صحة الجهاز العصبى.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أبرز الأكلات التي تسبب الصداع هي:

1:الشيكولاتة من أبرز الأطعمة التي تسبب الصداع الشديد وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والكافيين الذى يسبب الصداع.

2: الأطعمة المجمدة مثل الايس كريم والعصائر المثلجة، تزيد من الشعور بالصداع الشديد .

3:الجبن، من الأكلات التي تزيد من الشعور بالصداع وألم الرأس المستمر.

4:المخللات والأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الملح، تزيد من الشعور بالصداع النصفى المزمن.

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5:بعض أنواع المكسرات وخصوصا السودانى، يؤثر على صحة الجهاز العصبى وزيد من الشعور بالصداع والألم.

6:الفاصوليا والبسلة على الرغم من احتوائهم على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكن الإفراط من تناولهم يسبب الصداع الشديد.

7:التين، من الفواكه الغنية بالفيتامينات ولكن تناولها بكثرة يزيد من الشعور بالصداع المستمر.

8:الخوخ والأفوكادو من الفواكه التي تسبب الصداع الشديد وألم الرأس.

9:الموز من الفواكه الشهيرة التي تتميز بمذاقها الطيب واحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكن الافراط في تناول الموز يزيد من حدة الصداع والألم.

10:البيتزا، من الأكلات التي يفضلها الكثيرون وخصوصا الأطفال ولكن الاكثار من تناولها يزيد من خطر الإصابة بالصداع المزمن.

11:الأطعمة المصنعة مثل" السجق والهوت دوج"، تسبب الشعور بالصداع والألم الشديد وعدم القدرة على التركيز.