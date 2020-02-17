تعرف علي أهم 6 أطعمة تقاوم البرد وتقوي المناعة

مع تقلبات الجو وانتشار الفيروسات والعدوى يتعرض الكثيرين لنزلات البرد والأنفلونزا التى تؤثر على صحة الجسم وحسب ما ذكره موقع today هناك بعض الأطعمة التى يجب تناولها يوميا لعلاج نزلات البرد ومنها:

1:تناول شوربة الدجاج، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينا.



2: البرتقال، يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى .



3: التوت الأزرق، يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على علاج نزلات البرد والربو.



4: الطماطم، تعتبر من الأطعمة الغنية بالفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى الذى يحد من خطر الإصابة بالفيروسات والجراثيم ومنها فيتامين سى.



5:القرنبيط والبروكلى من الاكلات التي تساعد في علاج نزلات البرد والانفلونزا.



6: تحتوى السبانخ على فيتامين سى وبعض الفيتامينات الهامة لمقاومة الفيروسات ونزلات البرد.

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