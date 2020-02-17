شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقى معقم اليدين من الإصابة بفيروس كورونا الجديد؟.. خبراء صحة يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيروس كورونا الجديد إصابة الناس بالعدوى فى العديد من دول العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 70 ألف إصابة على الأقل فى الصين القارية، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 1770 حالة، بعد تسجيل حالات وفاة جديدة فى فرنسا وتايوان.

وفى المقابل، حذر الخبراء فى مجال الصحة من أن هذا العدد قابل للزيادة، وكما سبق وتساءل الناس عن مدى جدوى الأقنعة الطبية فى حمايتهم من الإصابة بالفيروس القاتل، فإن ثمة سؤال آخر يطرحه كثيرون بشأن الوقاية من فيروس كورونا الجديد، وهو: "هل استخدام معقم اليدين وسيلة فعالة لقتل الفيروس؟".

ويطرح الناس هذا السؤال فى ظل عدم توافر لقاح ضد فيروس كورونا الجديد حاليا، وفى ظل دعوة مسؤولى الصحة الناس لممارسة النظافة الجيدة لمنع انتشار الفيروس، خصوصا وأن هذا الفيروس يدخل جسم الإنسان من خلال العينين والأنف والفم، ويمكن للأيدى غير المعقمة جيدا أن تساهم فى تلوث الأطعمة والمشروبات عندما يحضرونها أو يستهلكونها.



معقم الأيدى

ووفقًا للدكتور ريتشارد داود، من "عيادة فليت ستريت"، فإن كل من مطهر اليدين وغسل اليدين جيدًا يعتبران من الطرق الفعالة للحفاظ على نظافة اليدين، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلى إكسبرس" البريطانية.

وقال داود: "إن غسل اليدين بالماء والصابون جيدا، ثم التجفيف بقطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية هو المعيار الذهبى لنظافة الأيدى"، وحذر من أهمية عدم لمس مقابض الأبواب القذرة أو الصنابير أو غيرها من الأسطح الملوثة، بعد عملية تنظيف وتعقيم اليدين.

وأضاف داود: "لكن عندما تكون خارج المنزل أو أثناء السفر، وخاصة إذا كنت على وشك تناول الطعام، فقد يكون المعقم والمطهر أكثر عملية ويمكن الوصول إليها، كما أنها فعالة إذا ما استخدمت بدقة"، كما وافق الأستاذ فى جامعة موناش فى أستراليا، ستيفن تيرنر، أيضًا، على أن معقمات اليدين تعد طريقة جيدة وفعالة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

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وقال تيرنر: "عادة ما تحتوى المعقمات أو المطهرات على الإيثانول، وغالبا ما تحتوى على مضادات ميكروبات عامة مثل كلوريد البنزالكونيوم أو التريكلوسان"، غير أن تيرنر، أضاف محذرًا، أنه: "لسوء الحظ، فإن هذه المكونات الأخيرة فعالة ضد البكتيريا أكثر منها ضد الفيروسات، ومن المحتمل أن يكون غسل اليدين فعالا بنفس القدر، خاصة مع الصابون الجيد.. وهذا من شأنه أن يساعد فى إزالة أى فيروسات وجدت طريقها إلى يدى الشخص"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وقال إن "من الطرق الشائعة لنقل العدوى هى لمس الأسطح الملوثة، ثم مسح أنف أو فرك العينين أو تقريب اليد من الفم، على سبيل المثال، عند تناول الطعام"، فيما لا تزال هناك أدلة قليلة على أن فيروس كورونا الجديد، أو "كوفيد 19" كما بات يعرف، ينتقل عن طريق الهواء، مما يعنى أنه يمكن للمرء التنفس بصورة طبيعية.

وقال تيرنر، إنه بصرف النظر عن هذا الأمر "من المعروف أن الفيروس يصيب الجهاز التنفسى، لذلك عندما يعطس المرء أو يسعل، يمكن أن يسقط الرذاذ المندفع من الفم على الأسطح.. لذلك إذا كنت تسعل فى يدك، أو تمسح أنفك، فيمكن أن ينتقل الفيروس من يدك إلى الأسطح التى قد يلمس أناس آخرون، وبالتالى يمكن أن يلتقطوا الفيروس عن طريق الاتصال"، ومن النصائح المفيدة التى تقدمها المراكز الصحية المعنية بالوقاية من الأمراض، الحفاظ على نظافة الأيدي، إذ يجب "غسل اليدين كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد الذهاب إلى الحمام، وقبل الأكل، وبعد حك الأنف أو السعال أو العطس".

وتضيف النصيحة، أنه "إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، استخدم مطهر الأيدى المعتمد على الكحول بنسبة 60% على الأقل.. واغسل يديك بالماء والصابون دائما إذا كانت الأيدى متسخة بشكل واضح".