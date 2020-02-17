إصابة روسية بكورونا على متن "السفينة الموبوءة"

أعلنت وسائل إعلام رسمية، الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة لامرأة من روسيا بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المحتجزة قيد الحجر الصحي قبالة السواحل اليابانية.



وذكرت السفارة الروسية في اليابان، في بيان لها، أن المريضة، سيتم نقلها إلى المستشفى "حيث ستخضع للعلاج".

وسابقاً، أُبلِغ عن حالتي إصابة في الأراضي الروسية، وهما لمواطنين صينيين تماثلا للشفاء.

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في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أنَّ الفحوصات أثبتت إصابة 14 شخصا بالفيروس بين نحو 300 راكب أمريكي وعائلاتهم تمَّ إجلاؤهم عبر طائرة من السفينة نفسها.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أنَّ الأشخاص المصابين بالفيروس تمَّ عزلهم عن الركاب الآخرين في الطائرة التي أجلتهم.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الإثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي بلغ 1770 شخصا بنهاية الأحد، مرتفعا 105 حالات عن اليوم السابق.