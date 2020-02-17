حمية "دوبرو".. خليط بين الكيتو والصيام المتقطع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت في الأونة الاخيرة الأنظمة الغذائية بشكل كبير، كان أشهرها نظام الكيتو، إلى أن ظهر الدوبرو دايت، والذي يتمتع بلمسة من هوليوود، فهو نظام صوم متقطع، وواحد من أفضل وأشهر الأنظمة الغذائية لهذا العام.

قد يبدو لك في البداية أن اسم دوبرو مألوف لك، وذلك لأنه مأخوذ من هيذر دوبرو، نجمة تلفزيون الواقع" ربات بيوت حقيقيات" وزوجها دكتور التجميل تيري دوبرو، ولعب دورا بارزا في برنامج بوتشيد، حيث أصدرا كتابهما "The Dubrow Diet" في 2018 وتصدر أكثر الكتب مبيعا.

ما هو الدوبرو دايت؟

هو نظام غذائي، يعتمد على فكرة الصوم المتقطع وتقليل الكربوهيدرات، وذلك لإنزال الوزن، وزيادة مستويات الطاقة والشعور بأنك أصغر سنا.

كيفية اتباع الدوبرو دايت؟

يعتمد هذا النظام الغذائي على ثلات مراحل:

المرحلة الأولى: السجادة الحمراء جاهزة

تستمر هذه المرحلة من يومين إلى خمسة أيام، تصومين خلالها 16 ساعة في اليوم، خلال هذه المرحلة يتم تناول البروتين الخالي من الدهون والدهون الصحية والخضروات غير النشوية وبعض الكربوهيدرات المعقدة والفواكه.

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المرحلة الثانية: الصيف قادم

تستمر في هذه المرحلة إلى أن تصل للوزن الذي تريدنه، ويتراوح الصيام في هذه الفترة بين 12 و 16 ساعة في اليوم، وخلالها يتم تناول الكربوهيدرات المعقدة كالحبوب الكاملة والخضراوات النشوية، والدهون الصحية.

المرحلة الثالثة: تبدو جذاب وأنت تعيش كالإنسان

تكون المرحلة الاخيرة لتثبيت الوزن، يكون الصيام 12 ساعة وخمسة أيام في الأسبوع أو 16 ساعة ويومين في الأسبوع، ويكون الطعام هو نفسه الذي تناولته في المرحلة الأولى والثانية، مع وجبة من اختيارك.

ماذا يقول الخبراء؟

يركز نظام الدوبرو على فكرة الغذاء المتكامل، الخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، والكربوهيدرات حسب المرحلة، كما أن معرفة عدد السعرات الحرارية ليست جزءا من هذا النظام إلا أنه منخفض جدا.

وتقول اختصاصية التغذية سينثيا ساس إن الحد من السعرات الحرارية يكون أحيانا أقل من الكميات المطلوبة فأنت تأكل أقل مما يطلب جسمك، فإذا كنت شخصا ينام كثيرا ولا تفعل شيئا، فمن الممكن أن لا يؤثر عليك على المدى القصير، ولكن يمكن أن يؤدي إلى تقلب المزاج والجوع المستمر والوحام.