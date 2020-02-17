شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشياء هامة يتوقف عليها أسعار جراحات السمنة.. الدكتور كريم صبري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتفاوت أسعار جراحات السمنة من مركز إلي مركز أخر ومن طبيب إلي طبيب، وهناك بالتأكيد أسباب تدعو إلي هذا التفاوت.

الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح أسباب تفاوت أسعار السمنة والعوامل التي يتوقف عليها تلك الأسعار.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” إن أسعار جراحات السمنة تتوقف على ثلاثة أشياء هامة لعل أولها أن تكون الأدوات المستخدمة في جراحات السمنة أمريكية الصنع وهي تكون عالية الثمن كما يجب أن تكون ذات الاستعمال الواحد للمريض فلا يجب تكرار استخدامها من مريض لآخر.

وأشار أنه يجب أن يكون الجراح محترف، أما العامل الثالث الذي يتوقف عليه جراحات السمنة أن تتوافر المستشفيات الآمنة التي يوجد بها مكان مخصص لاجراء جراحات السمنة.

وشدد الدكتور كريم صبري أن أي نقص في الثلاث عناصر السالفة الذكر يتسبب في عواقب خطيرة للغاية، ويؤدي إلى أن المريض يدفع ما تم توفيره في شكل مشاكل صحية قد يتعرض لها

ولفت أن هناك أسعار جراحات سمنة قد تكون في متناول المريض العادي أما الأدوات الأمريكية فهي معروف ثمنها، وبالنسبة للمستشفيات فيجب أن يكون بها مكان آمن لإجراء جراحات السمنة وأن يكون بها وحدة عناية مركزة.



3 عناصر يتوقف عليها اسعار جراحات السمنة

وفي السياق ذاته أعلن إن هناك أنواع من جراحات السمنة مرعليها الكثيروالكثير من الزمن وأصبحت جراحات قديمة قد يضطرالبعض لاجرائها لأن أسعارها منخفضة مثل جراحة تدبيس المعدة أو الفراشة وهذه العمليات اتمنعت تماما، ومن قام بإجراؤها نقوم الآن بإصلاحها له، مشيراً إلي أنه من الطبيعي عند إجراء جراحة سمنة عالية الجودة أن تكون مكلفة مقارنة بغيرها وهذا يرجع لارتفاع تكاليف الأدوات الأمريكية المستخدمة والمكان الذي تجرى به الجراحة، وإذا فكرت في التوفير يكون هذا على حساب صحتك وعلى حساب معاييرالآمان في الجراحة.

يشارإلي إنه يوجد مراكز متكاملة لجراحات السمنة للدكتوركريم صبري في كلا من مصرالجديدة والتجمع الخامس والمعادي والمهندسين ومحافظة الأسكندرية ومحافظة الغربية، حيث تقدم المراكز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .







