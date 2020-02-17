شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مخاطر مرتبطة بتناول جرعات زائدة من الحديد.. يؤثر على الكبد والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج جسمنا إلى جميع العناصر والفيتامينات، كل هذه العناصر الغذائية بكمية معينة والحديد واحد منهم، هذا المغذيات عنصر مهم في الهيموجلوبين، وهو نوع من البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى كل أجزاء الجسم.



مخاطر زيادة الحديد

وقال موقع" boldsky"، عندما يكون مستوى الحديد طبيعيًا في الجسم، تعمل جميع الخلايا بشكل جيد ويتم إنتاج الدم بالكمية المطلوبة، نقص الحديد يؤدي إلى فقر الدم الذي يهدد الحياة في كثير من الأحيان.

ولكن هل تعرف ماذا يحدث عندما تأخذ الكثير من الحديد؟

استهلاك الحديد الزائد يمكن أيضا أن يكون خطرا على جسمنا لأنه يزيد من خطر فشل القلب، والكبد، والاصابة السكري، ومتلازمة التمثيل الغذائي على سبيل المثال لا الحصر، كما أن زيادة الحديد في الجسم هو السبب الرئيسي لظهور الأمراض التنكسية العصبية، مثل مرض الزهايمر والصرع، يمكن أن تكون المستويات المرتفعة من الحديد في الجسم ناتجة عن: الاضطرابات الوراثية، أو مزيد من حقن الحديد، أو زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالحديد أو تناولها، أو مكملات الحديد بكمية كبيرة.

فيما يلي بعض المخاطر المرتبطة باستهلاك الحديد الزائد... 1. سمية الحديد ..

وسبب ذلك أساسا بسبب جرعة زائدة من مكملات الحديد مثل هذه الحالات، يتراكم الحديد في الأعضاء الحيوية مثل الكبد، والدماغ، ويسبب أضرارا مميتة لهم، أعراض سمية الحديد تشمل الغثيان وآلام في المعدة والقيء..

2.سرطان القولون..

الكثير من الحديد لديه القدرة المسببة للسرطان على وخصوصا سرطان القولون، هذا يعزز عدم الاستقرار والطفرة الجينية، مما يؤدي إلى السرطان.

3. الإصابة باضطراب وراثي ناتج عن ترسيب الحديد الزائد في الجسم..

مما يؤدي في النهاية إلى موت الخلايا ويسبب اختلال وظيفي في الأعضاء، الأعراض هي تغير لون الجلد والأمراض المرتبطة بالبنكرياس.

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يؤدى للاصابة بمرض السكر

4. مرض السكري..

ترتبط مستويات عالية من الحديد في الجسم مع زيادة خطر الإصابة بمرض السكري، الحديد هو أيضا أحد العناصر الغذائية التي تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي. عندما يرتفع عدد الحديد في الجسم، تحدث حالات مثل مقاومة الأنسولين وفشل خلايا بيتا، السبب الرئيسي لمرض السكري.



نوبة قلبية

5. النوبة القلبية..

قد يؤدي الحمل الزائد للحديد في الجسم إلى اضطرابات مرتبطة بالقلب، مثل نقص صباغ الدم القلبي، في هذه الحالة، يتراكم الفائض من الحديد في القلب مما يسبب سمية الجهاز واختلال وظيفته، هذا يؤدي إلى قصور القلب الاحتقاني وعدم انتظام ضربات القلب.



يؤثر على الكبد

6. سرطان الكبد..

الحديد الزائد هو عامل خطر لسرطان خلايا الكبد، المعروف باسم سرطان الكبد، تم تطوير الحالة بسبب الزيادة في المدخول الغذائي للحديد.

7. مرض الزهايمر..

يؤدي ترسب الحديد الزائد في الدماغ إلى تكوين بروتين غير طبيعي يتراكم داخل مناطق معينة من الدماغ ذات الصلة بالذاكرة، ويعزز تطور مرض الزهايمر.

الجرعات الموصى بها للحديد:

الجرعات الموصى به للحديد 18 ملج (في النساء في سن 19-50)، و 8 ملج (في الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19-50، و 27 ملج للحوامل.

ما هي أعراض الكثير من الحديد؟

الكثير من تناول الحديد في الجسم يسبب أعراض مثل التعب المزمن، يمكن لزيادة الحديد أن تجعلك متعب، الكثير من الحديد في الجسم ليس جيدًا للصحة العقلية للشخص، وفقا لمجلة المغذيات، فائض استهلاك الحديد يرتبط بالتعب اليومي، وصعوبة التركيز، والإجهاد، وتغير المزاج والأعراض الاكتئابية، والتقيؤ، وآلام في المعدة، والنعاس، وآلام المفاصل، ، وانخفاض ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب ، وتغير لون الجلد، والإسهال، وحتى الوفاة.