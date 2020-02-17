ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية لـ30 حالة وشفاء 9

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) في كوريا الجنوبية، إلى 30 حالة بعد التأكد من إصابة زوجة مصاب كوري بالفيروس، رغم عدم سفر زوجها أو اتصاله بأي مصاب.



ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مركز تدابير الحجر الصحي، الإثنين، قوله إن عدد المصابين بالفيروس بلغ، الأحد، 29 حالة.

وأفاد المركز بالسماح لـ9 مصابين بالفيروس بالخروج من العزل بعد شفائهم التام.

مركز تدابير الحجر الصحي يعلن حالات الإصابة بالفيروس مرتين في اليوم، في العاشرة صباحا والخامسة مساءً.

في السياق ذاته، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الإثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي بلغ 1770 شخصا بنهاية الأحد، مرتفعا 105 حالات عن اليوم السابق.