تعرف على طرق الوقاية العلمية للحد من نزلات البرد

الإثنين 17 فبراير 2020

تساهم طرق الوقاية العلمية في الحد من نزلات البرد في موسم الشتاء خاصة في التقلبات الجوية المقترنة بنهايته، وذلك بالحرص على النظافة والحصول على قسط كافٍ من النوم، والحفاظ على نظام غذائي متوازن.



أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى بعض الإجراءات التي تساعد على الحد من الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الشتاء ومنها:

غسل الأيدي بانتظام

تنتشر مسببات الأمراض على مقابض الأبواب ودرابزين السلم في المترو وما شابه، وتنتقل هذه المسببات من الشخص المريض للسليم من خلال عملية التلامس لمثل هذه الأشياء، ولذلك أوصت المجلة الألمانية بغسل الأيدي بانتظام، وتجنب لمس العين والفم أو الأنف باليد إلا بعد تنظيفها.

الحركة

تساعد الحركة بشكل منتظم على تقوية الجسم وتعزيز الحالة المزاجية وخاصة إذا كانت في الهواء الطلق، ولكن ينبغي توخي الحذر عند الإصابة بنزلات البرد، حيث يحتاج الجسم عندئذ للراحة.

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الابتعاد عن التوتر

يعمل التوتر على إضعاف الجسم وإنهاك الجهاز المناعي بشكل كبير، ولذلك يجب الاسترخاء والتحلي بالهدوء على الأقل خلال موسم انتشار نزلات البرد.

النوم لمدة كافية

يساعد النوم على تجديد حيوية الجسم وتقوية الجهاز المناعي والحد من التوتر، كما أنه يعد من الأمور الهامة جداً لمعظم العمليات الحيوية التي تتم بالجسم، ونصحت المجلة الألمانية بالتخطيط للمهام اليومية بشكل جيد للتمكن من النوم في الوقت المحدد.

النظام الغذائي المتوازن

لا يمكن لنظام غذائي صحي ومتوازن أن يقي من الأمراض، ولكنه يساعد على تقوية الجهاز المناعي وجعله أقل عرضة للإصابة بالأمراض، وينبغي أن يحتوي النظام الغذائي على نسبة كافية من العناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات والمعادن.