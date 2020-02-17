إنفوجراف.. كورونا يحاصر دايموند برنسيس "السفينة الموبوءة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت السفينة السياحية "دايموند برينسيس" معدلا غير مسبوق من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بين ركابها؛ إذ أصبحت تحمل 454 حالة مصابة من أصل 3500 شخص على متنها.

وتخضع السفينة "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة "كارنيفال كورب"، للحجر الصحي منذ أن رست في يوكوهاما جنوبي طوكيو 3 فبراير/شباط الجاري، بعد ثبوت إصابة رجل غادرها في هونج كونج قبل إبحارها إلى اليابان.

وسجلت السفينة أكبر عدد للإصابات بالفيروس خارج الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة أواخر ديسمبر/كانون الأول. وجرى نقل المصابين بالعدوى إلى مستشفيات داخل اليابان.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز المستجدات بشأن السفينة الموبوءة بفيروس كورونا..



