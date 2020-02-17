طرق مبتكرة لمقاومة "كورونا المستجد" بعيدا عن سماعات الأطباء

وجبات جاهزة مجانية لأكثر من 200 عامل طبي في مستشفى لعلاج كورونا بالصين

حاول الصينيون قهر كورونا الجديد ببث روح الأمل بين المرضى والمواطنين ككل، ولجأوا إلى طرق مبتكرة ومختلفة بعيدا عن سماعات الأطباء والعلاج الكيميائي لمواجهة الفيروس ومساعدة المرضى قدر المستطاع.



وقدمت 8 شركات للأطعمة المحلية في مدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة خبي بشمالي الصين، وجبات جاهزة مجانية لأكثر من 200 عامل طبي في مستشفى خاص لمعالجة مرضى الوباء.





وقامت الشركات أيضا بتقديم وجبات مجانية لأهالي الطواقم الطبية التي ذهبت إلى مدينة ووهان بمقاطعة هوبي مركز تفشي الوباء، لتقديم خدمات طبية كنوع من أنواع الدعم لمواجهة هذا الوباء.

ووصل عدد الوجبات المقدمة من هذه الشركات حوالي 6000 وجبة مجانية للطواقم الطبية المنخرطة في مكافحة الوباء في المدينة.





وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الإثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في بر الصين الرئيسي بلغ 1770 شخصا بنهاية الأحد مرتفعا 105 حالات عن اليوم السابق.

فيما واجه عدد من المصابين بفيروس كورونا حالة الذعر برقصات جماعية، بمشاركة مجموعة من الأطباء مرتدين بذلات واقية وأقنعة طبية حرصاً منهم على بث روح إيجابية بينهم.

وساعد ذلك كثيرا على تحسين أجهزتهم التنفسية ما يسهل علاجهم وشفاءهم في مرحلة لاحقة.





ومن ناحية أخرى، احتفل ركاب الباخرة السياحية "دايموند برينسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان بعيد الحب "الفالنتين" بطريقة مميزة من خلال رسائل على شكل قلوب لطاقم السفينة وقائمة طعام خاصة.

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ونشرت ناتالي، مسؤولة تنظيم الحفلات على متن السفينة، وهي ترتدي فستانا أحمر وربطة حمراء في شعرها، مقطع فيديو عبر موقع "تويتر" لدعم المعنويات في السفينة.

وقالت: "أردت فقط أن أطمئنّ عليّ كل واحد من بينكم، وأن أقول لكم إننا صامدون ونتعاضد على غرار العائلات الكبيرة".

وأعددت قائمة طعام خاصة بالمناسبة مع أفوكادو على طريقة "إله الحب" أو "قريدس عيد الحب على الطريقة اليابانية".





ولم يتأخر الفريق الطبي المكلف برعاية مرضى "كورونا المستجد" عن تقديم أي مساعدة للمرضى، حيث لجأوا إلى قص الشعر، لتوفير الوقت وليتناسب مع الملابس الواقية خلال عملهم لعلاج المصابين بالمرض.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء "منذ تفشي فيروس كورونا الجديد، يقص كثير من الأطباء والممرضات شعرهم".





وبالتزامن مع احتفال العالم بعيد الحب "الفلانتين"، قرر حبيبان صينيان ترسيم علاقتهما وإتمام مراسم الزواج رغما عن أنف المرض الوبائي، الذي ينتمي لسلسلة الفيروسات التي تسبب التهابا رئويا حادا، وتنتقل بين البشر وبعضهم.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، التقط الزوجان هذه الصور يوم 14 فبراير/شباط، بعد إكمال الإجراءات في مكتب تسجيل الزواج بمكتب الشؤون المدنية بمدينة شنتشن.

واحتفلا بتبادل القبلات رغم ارتدائهما الكمامات الطبية الواقية من انتشار الفيروس.

وفي ظل الوضع الوبائي، غيرت هيئات الشؤون المدنية في شنتشن تسجيل الزواج إلى نظام التعيين الكامل، وألغت حفل منح الشهادة لحماية صحة وحياة الناس.