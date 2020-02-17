99 إصابة جديدة على "السفينة الموبوءة".. والإجمالي 454 حالة

أعلنت السلطات الصحية اليابانية، الإثنين، إصابة 99 شخصا آخرين بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي قبالة يوكوهاما.

وقالت وزارة الصحة اليابانية إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس الغامض على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس"، التي وضعت في الحجر الصحي منذ 3 فبراير/شباط، بلغ 454 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مسؤولي وزارة الصحة فحصوا حتى الآن 1723 راكبا على متن السفينة، التي تحمل 3700 راكب إضافة إلى طاقم العمل.



وأوضحت الوزارة أن من بين 99 حالة إصابة الجديدة بالفيروس، الذي تفشى أواخر ديسمبر/كانون الأول منطلقا من مدينة ووهان الصينية، هناك 43 يابانيا.

وفاق عدد المصابين بعدوى كورونا في اليابان 400، أغلبهم من ركاب سفينة سياحية راسية في ميناء يوكوهاما.

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وقالت وزارة الصحة اليابانية إن مئات الركاب يستعدون لمغادرة "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي، مشيرة إلى أن فردا من فريق إجراء الاختبارات على الركاب من الوزارة تأكدت إصابته بالمرض.

وتقول الصين إن أكثر من 70 ألف شخص أصيبوا بالفيروس حتى الآن، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1770 حالة وفاة.

بالتزامن مع التفشي العالمي للفيروس الغامض، أعلنت السلطات اليابانية أنها ستحد من التجمعات العامة في طوكيو لاحتواء كورونا، بما يشمل إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور.

كما يشمل الحد من التجمعات العامة إلغاء مشاركة هواة في ماراثون طوكيو؛ ليقتصر على نخبة من العدائين المحترفين فقط.

يقول محللون إن انتشار الفيروس، الذي أطلق عليه (سارس-كوف-2)، على نطاق أوسع قد يقلل النمو الاقتصادي ويدفع اليابان نحو الركود.



وأعلن مستشفى خارج العاصمة طوكيو أنه سيمتنع عن استقبال مرضى جدد، بعد أن تأكدت إصابة أحد أفراد الطاقم الطبي بالفيروس عقب مشاركته في علاج مريض توفي بكورونا خلال فبراير/شباط.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن خامس رحلة حكومية جوية خاصة وصلت إلى طوكيو وعلى متنها 65 يابانيا أعادتهم من مدينة ووهان في وسط الصين، وهي بؤرة تفشي المرض. ويصل بذلك عدد من أعادتهم الحكومة من المدينة إلى 763.