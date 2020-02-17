كورونا ينتقل من مريضة إلى ممرضة في اليابان

أثبتت الفحوصات إصابة ممرض يابانية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) بعد أن كانت تعتني بمريضة توفيت إثر إصابتها بالفيروس نفسه، وذلك وفق ما أفاد مسؤولون بمقاطعة كاناجاوا اليابانية الواقعة جنوب طوكيو، الإثنين.



وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية بأن الممرضة، وهي في الأربعينيات من عمرها، أصيبت بفيروس كورونا في مستشفى يقع في ساجاميهارا، إذ كانت تعتني بامرأة في الثمانينات من عمرها.

ولم تذهب هذه الممرضة إلى الصين قط، حيث ينتشر الفيروس.

وقال مسؤول في مدينة ساجاميهارا إنه من المرجح أن تكون قد أصيبت بسبب مخالطتها للمريضة المتوفاة.

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ويتم حالياً إجراء فحوص فيروسية على 61 شخصاً كانوا على اتصال وثيق بالمريضة المتوفاة، في 3 مؤسسات طبية كانت تتلقى فيها العلاج.

في السياق، أعلن القصر الإمبراطوري في اليابان، الإثنين، إلغاء فعاليات الاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطور ناروهيتو، في ظل المخاوف من تفشي الفيروس.

وكان من المقرر أن يستقبل الإمبراطور، الذي سيتم عامه الـ60 الأحد المقبل، والإمبراطورة ماساكو، وأفراد من الأسرة الملكية، المهنئين 3 مرات يوم الأحد.

الإمبراطور ناروهيتو تولى العرش في الأول من مايو/أيار الماضي، بعد يوم من تنازل والده أكيهيتو عن العرش، في أول تنازل عن العرش في اليابان منذ 202 عام.

وسجّلت اليابان حتى الإثنين، حالة وفاة واحدة فضلا عن 414 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

في السياق ذاته، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الإثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي بلغ 1770 شخصا بنهاية الأحد، مرتفعا 105 حالات عن اليوم السابق.