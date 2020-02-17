"الصحة العالمية" تزور بكين بعد زيادة عدد ضحايا "كورونا"

قالت الحكومة الصينية إن وفد خبراء منظمة الصحة العالمية يزور العاصمة بكين وإقليمي قوانجدونج وسيتشوان اعتبارا من الإثنين، بالتزامن مع ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1770 وفاة و70 ألفا و548 مصابا.

وتهدف اجتماعات الخبراء الدوليين مع نظرائهم الصينيين إلى مناقشة كيفية التصدي للوباء، الذي تفشى أواخر ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية، وأصبح يثير قلقا عالميا مع وصوله لعشرات الدول.

وسجل عدد الإصابات الجديدة زيادة كبيرة الأسبوع الماضي، بعد أن غيرت السلطات في هوباي معايير إحصاء الإصابات لتشمل الأشخاص الذين يتم تشخيصهم من خلال تصوير الرئتين.

تتزامن الأرقام الجديدة مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن خبراء دوليين ضمن مهمة مشتركة بقيادة المنظمة وصلوا إلى بكين وأجروا أول اجتماع لهم مع نظرائهم الصينيين.

Advertisements

وكتب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على تويتر: "نتطلع إلى هذا التعاون الحيوي المهم الذي يسهم في المعرفة الدولية بشأن تفشي وباء كوفيد-19".

وقال مي فينج، المتحدث باسم وزارة الصحة الصينية: "يمكننا ملاحظة أثر إجراءات المراقبة والوقاية في مختلف أنحاء البلاد".

لكن تيدروس حذر من أنه "من المستحيل التنبؤ بأي اتجاه سيتطور الوباء". وطلبت هيئة الصحة الدولية من الصين أيضا مزيدا من التفاصيل حول كيفية تشخيص الإصابات.

بالتزامن مع زيارة وفد المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قالت مسؤولة في لجنة الصحة الوطنية الصينية، الإثنين، إن فيروس كورونا الجديد قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه.

وأضافت قوه يان هونج، في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفي يومي، أن نسبة الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس في ووهان، مركز تفشي الفيروس، انخفضت إلى 18% بعدما كانت 38% في بداية التفشي.