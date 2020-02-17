بعد أمريكا.. أستراليا تجلي 200 مواطن من "السفينة الموبوءة" الأربعاء

أعلنت الحكومة الأسترالية، الإثنين، أنها ستجلي أكثر من 200 من مواطنيها من سفينة سياحية رهن الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني، بعد ظهور عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا الجديد على متنها.



وقال سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي، إن الركاب سيغادرون السفينة السياحية الأربعاء، وسينقلون إلى منطقة استوائية بشمال أستراليا، حيث سيوضعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما أخرى.

فُرض الحجر الصحي على السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة "كارنيفال كورب"، منذ وصولها إلى يوكوهاما 3 فبراير/شباط بعد تشخيص إصابة رجل غادرها في هونج كونج بالفيروس قبل توجهها إلى اليابان.

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وتم تأكيد إصابة أكثر من 350 شخصا بالمرض على متن السفينة، من بينهم 24 أستراليّا.

وقال موريسون، للصحفيين في ملبورن، إن بعض الأماكن على متن طائرة خطوط كانتاس الجوية ستُتاح لنقل عدد لم يحدده من مواطني نيوزيلندا من السفينة، مشيرا إلى أنهم سينقلون لبلادهم لدى وصولهم إلى أستراليا.

وأجلت الولايات المتحدة، الأحد، نحو 400 من مواطنيها من السفينة، كما أعلنت كندا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وهونج كونج خططا لاستعادة مواطنيها.

وقضى فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في سوق للحيوانات البرية في ووهان الصينية، على 1775 شخصا وأصاب 71 ألفا و330 آخرين في أكثر من 30 بلدا ومنطقة حول العالم.