سفينة سياحية تتعقب ركابها المغادرين بعد اكتشاف مصابة بـ"كورونا"

"وستردام" أمضت أسبوعين في البحر بعدما رفضت 5 دول استقبالها

قالت شركة "هولاند أمريكا لاين" إنها تعمل مع حكومات وخبراء صحة لتعقب مسافرين غادروا سفينتها السياحية "وستردام" الراسية في كمبوديا، بعد اكتشاف إصابة امرأة أمريكية من ركابها بفيروس كورونا عقب وصولها إلى ماليزيا.



وذكرت الشركة، في بيان، أن باقي ركاب وطاقم السفينة البالغ عددهم 2256 شخصا لم يبلغوا عن أي أعراض، مضيفة: "إدارات الصحة المحلية ستتواصل مع الضيوف الذين عادوا إلى منازلهم وستزودهم بمزيد من المعلومات".

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سمحت السلطات الكمبودية للركاب بالسفر بعد إخضاعهم لفحوص عقب رسو السفينة، الخميس. وأمضت "وستردام" أسبوعين في البحر بعدما رفضت اليابان وتايوان وجوام والفلبين وتايلاند استقبالها.

وقالت الحكومة الماليزية، السبت، إن امرأة أمريكية وصلت إلى كوالالمبور يوم الجمعة مصابة بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 1700 شخص معظمهم في الصين.

وقال مسؤولون تايلانديون إن العشرات من ركاب وستردام سافروا جوا إلى دول أخرى مرورا بتايلاند.

وقضى فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في سوق للحيوانات البرية في ووهان الصينية، على 1775 شخصا وأصاب 71 ألفا و330 آخرين في أكثر من 30 بلدا ومنطقة حول العالم.