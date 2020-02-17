مصر تنهي عزل 369 عائدا من الصين بعد انتهاء حضانة "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، الإثنين، 369 مواطنا مصريا عائدين من الصين لحظة انتهاء مدة الحضانة لفيروس كورونا الجديد، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.
وأعدت وزارة الصحة والسكان خطة لإخلاء جميع الموجودين في المعسكر المخصص لعزل المصريين العائدين من الصين، لمواجهة فيروس الكورونا، حيث تتم عودتهم على مجموعتين، الأولى تتجه للقاهرة فيما تتجه الثانية إلى الإسكندرية.
وأكدت الوزارة الانتهاء من فحص جميع الموجودين في المعسكر، والتأكد من عدم إصابتهم أو حملهم فيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الموجودين بلغ 617 شخصا، بينهم الأطباء وفريق التمريض والإداريون والسائقون وغيرهم من القائمين على المعسكر.
وفي بيان لها أشارت الوزيرة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية تتضمن جميع الفحوصات الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر، على أن تتم متابعتهم صحيا وتوفير الرعاية والكشف المستدام لجميع النزلاء.
وقالت إن حالة الشخص الحامل لفيروس كورونا الذي تم الكشف عنه مؤخرا بصحة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض مرضية تخص فيروس كورونا.
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