حفل زفاف لعروسين دون عريس في محافظة "أضنة" التركية

احتفلت شقيقتان من مدينة يوريير التركية التابعة لمحافظة أضنة، بزفافهما يوم الجمعة 14 فبراير/شباط في حفل نظمه مختار المنطقة التي تنتمي إليها الشقيقتان.نظم مختار منطقة صلاح الدين في مدينة يوريير التركية حفل زفاف لشقيقتين من ذوي الإحتياجات الخاصة، في يوم "عيد الحب"، وهما سمية صاحبة الـ42 عاما وقادرة صاحبة الـ47 عاما.
وأظهر مقطع مصور الشقيقتان وهما يرقصان على ألحان الموسيقى التركية، لكن دون وجود العريس.وبحسب مانشر موقع "تركيا الآن" فإن مختار المنطقة حقق حلم الشقيقتين في الزواج، وحضر الزفاف عدد من رؤساء البلديات.
ووصلت العروستان إلى مكان حفل الزفاف، بمركبة مخصصة "لزفة العروسين"، وذلك لإشعارهن بأن الحفل على أكمل وجه.
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