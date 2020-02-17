شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انتشر فيروس كورونا فى العالم رغم كل الإجراءات الصحية المتبعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "The Sun "البريطانية، أن فيروس كورونا القاتل قتل حتى الآن 1770 شخصًا في الصين، بينما تم تأكيد إصابة 70.548 إصابة على الأقل، ولكن ما هو فيروس كورونا، وكيف ينتشر وما هي أعراض المرض؟

ما هو فيروس كورونا؟

فيروسات كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب التهابات تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى متلازمة التنفس الحاد الوخيم (سارس)، يهاجم الفيروس الجهاز التنفسي، مسبباً آفات الرئة الشبيهة بالالتهاب الرئوي.

تسبب بعض أنواع الفيروسات مرضًا أقل خطورة، في حين أن أنواعًا أخرى مثل تلك التي تسببت في متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (Mers)- تكون أكثر حدة، في عام 2003، أدى تفشي فيروس مشابه، سارس، إلى مقتل أكثر من 900 شخص حول العالم في غضون أسابيع.

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ما هي الأعراض؟ أعراض مشابهة لنزلات البرد، وتشمل:

سيلان الأنف، صداع الراس، سعال، حمى، ضيق في التنفس، قشعريرة وآلام بالجسم، في معظم الحالات، لا يمكن اكتشاف إذا كان لديك فيروس كورونا أو فيروس مختلف يسبب البرد، مثل فيروس الأنف، ولكن إذا انتشرت الإصابة بعدوى الفيروس التاجي إلى الجهاز التنفسي السفلي (القصبة الهوائية والرئتين)، فقد تسبب الالتهاب الرئوي، خاصة في كبار السن أو الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، لا يوجد حاليا لقاح ضد فيروس كورونا،، للمساعدة في منع الإصابة، قم بالأشياء نفسها التي تقوم بها لتجنب نزلات البرد مثل استخدام الصابون والبخاخات المضادة للبكتيريا، يجب على الناس أيضًا تجنب لمس العينين والأنف والفم، وتجنب ملامسة الأشخاص المصابين، مؤكدة أنه يجب علاج عدوى الفيروس التاجي بنفس الطريقة التي يتم بها علاج البرد.

كيف ينتشر فيروس كورونا؟

فيروس كورونا هو فيروس ينتقل عن طريق الجو، ينتشر بطريقة مشابهة لنزلات البرد والانفلونزا، إنه معدي بشكل لا يصدق وينتشر عن طريق ملامسة أي شيء يعمل عليه الفيروس، وكذلك من خلال نفس المصاب أو السعال أو العطس، هذا يعني أن أي شخص مصاب يمكنه نقل العدوى إلى أي سطح أو شخص يتنفسه أو يلمسه.

إلى أي مدى انتشر الفيروس حتى الآن؟

على الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء الفيروس، فقد أصبح عالميًا، تم تأكيد وجود أكثر من 68.500 حالة حتى الآن، في الصين، اليابان، تايلاند، سنغافورة، هونج كونج، كوريا الجنوبية، أستراليا، تايوان، ماليزيا، الولايات المتحدة، ألمانيا، فيتنام، ماكاو، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، كندا، إيطاليا، المملكة المتحدة، الهند، الفلبين، روسيا، نيبال، كمبوديا، فنلندا، وقد أبلغت كل من نيبال وسريلانكا وبلجيكا والسويد عن حالات، في 31 يناير 2020، تم الإبلاغ عن أول حالتين في المملكة المتحدة.

في 6 فبراير، أثبت اختبار بريطاني ثالث للإصابة بفيروس كورونا، في 8 فبراير، تم تشخيص إصابة 5بريطانيين، بينهم طفل واحد بالفيروس في فرنسا بعد اتصالهم بشخص كان في سنغافورة، في 10 فبراير، تم الكشف عن وجود ثماني حالات في المملكة المتحدة، حتى الآن، تم اختبار 3000 شخص لهذا المرض في المملكة المتحدة، وهناك 9 حالات مؤكدة.