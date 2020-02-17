شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من إصابة 50 %من البريطانيين بفيروس كورونا القاتل.. بعد إصابة 9 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة" The Sun" البريطانية، إن هيئة الصحة العامة البريطانية" NHS "، تخشى أن يصاب 50% من البريطانيين بفيروس كورونا القاتل إذا فشلت الصين في السيطرة عليه ، وطالبت الهيئة ملايين البريطانيين الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين لوقف انتشارفيروس كورونا التاجي.

يمكن تطبيق قوانين الطوارئ التي تتطلب من الناس عزل أنفسهم، أو مواجهة العقوبة، إذا كان عدد الحالات المؤكدة أعلى من 100 حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يزعم فيه خبير صحة أن 50 % من السكان سيتأثرون إذا فشلت الجهود الصينية السيطرة على الفيروس.



اجراءات مشددة فى بريطانيا

قالت وزارة الصحة أمس، إن 3.109 شخصًا في بريطانيا قد تم اختبارهم بعد التأكد من إصابة 9 منهم فقط بإصابات إيجابية .

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وأضاف وزير الصحة مات هانكوك إنه "دليل على مدى الاستعداد الجيد" للتعامل مع فيروس كورونا، لكن بالأمس، اتضح أن رؤساء الصحة كانوا على استعداد لاتخاذ إجراءات صارمة إذا زاد عدد الحالات عن 100 حالة.

وأضاف المصدر: "إن إجبار الناس فعليًا على عزل أنفسهم يتطلب قوانين طوارئ جديدة، لكنه بالتأكيد في نطاق الاحتمالات، فهى أوقات استثنائية تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية.

وأكد جون إدموندز، أستاذ الأمراض المعدية في كلية لندن للصحة، هناك "احتمال واضح" يمكن أن يصاب أي بريطاني بالفيروس إذا فشلت الصين في الحد من انتشار المرض.

وأضاف: هذا لا يعني القول بأن الجميع سيكونون في حالة مرضية خطيرة، ستصاب الغالبية العظمى بأمراض خفيفة وسعال، ونزلات برد، ثم تتعافى وستكون بحالة جيدة، فقد ابتكرت المستشفيات أماكن للعزل للحفاظ على المرضى الذين يتم اختبارهم بعيدًا عن المرضى الآخرين، تم تسجيل الوفاة الأولى من الفيروس في أوروبا في فرنسا أول أمس السبت .

وأضافت الصحيفة، ارتفع عدد القتلى في الصين بنسبة 142 الليلة الماضية، لكن عدد الحالات الجديدة هناك انخفض لليوم الثالث على التوالي، عدد القتلى في جميع أنحاء العالم هو 1670، وجميعهم تقريبا في الصين، وأكثر من 69 ألف مصاب.