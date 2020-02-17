شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أدوية تسحب عقارا لإنقاص الوزن لصلته بالإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إيساى للمستحضرات الطبية أنها ستسحب عقار لإنقاص الوزن بعدما أفادت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية أن التجارب الإكلينيكية كشفت عن وجود حالات متزايدة للإصابة بالسرطان بين متعاطي الدواء المذكور.



وطالبت هيئة الدواء والغذاء شركة إيساي بسحب العقار من الأسواق.

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وكانت الهيئة الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي أنها تراجع النتائج التجريبية على وصفة الدواء المذكور وهو عقار يتم تناوله عن طريق الفم بواسطة البالغين البدناء بسبب وجود مخاوف بشأن الإصابة بالسرطان، فيما طالبت الهيئة الخميس الماضي مستخدمي العقار بالتوقف عن تعاطيه.



وقالت جانيت ووكوك مدير الأبحاث وتقييم العقاقير في هيئة الدواء والغذاء بأن الخطر المحتمل للإصابة بالسرطان المرتبط بالدواء المذكور تتخطى المزايا الخاصة بعلاج السمنة.



من جانبها، أعلنت شركة إيساى - في بيان - أنها ستقوم بشكل طوعي بسحب الدواء من الأسواق وستتوقف عن بيعه في الولايات المتحدة.

