كيفية تخزين الطعام لحماية أطفالك من الأمراض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 01:42 مساءً - تستطيع كل امرأة حماية الأطعمة من التلوث، للاحتفاظ بقيمتها الغذائية ومظهرها ومذاقها وقوامها باتباع الطرق الصحية للتخزين؛ حيث يؤدي تعرضها للحرارة والضوء والرطوبة والهواء إلى فسادها وفقد الكثير من قيمتها الغذائية إذا تركت لفترة طويلة. تخزين الأطعمة ومن أجل الحفاظ على الصحة من التلوث اشترك عدد من الطلبة والباحثين بكلية الاقتصاد المنزلي بحلوان في إعداد بحث شيق ومفيد عن طرق تخزين الطعام، وكيفية الحفاظ على الخضار والفاكهة، وكذلك المعلبات..نعرضها في نقاط.

يجب عدم تخزين الأطعمة في الأماكن الدافئة بالقرب من الفرن أو الثلاجة أو قريباً من أدوات التنظيف حتى نقلل من خطر التلوث والتسمم، أما الأطعمة الجافة فتحفظ في ركن بارد وجاف ومظلم، والحبوب والدقيق يفضل نقلها في أوعية بلاستيك أو زجاج.

يمكن الاحتفاظ بأنواع الخبز لعدة أيام إذا لففتها في بلاستيك وخزنتها في مكان بارد ومظلم مثل الثلاجة لوقايته من التعفن.

يمكن ترك المكسرات غير المقشرة في درجة حرارة الغرفة غير الرطبة من ثلاثة إلى خمسة أشهر، أما المكسرات منزوعة القشرة فقد تظهر لها رائحة إذا لم توضع في الثلاجة. وتخلصي من المكسرات ذات الرائحة الزنخة بسرعة. Advertisements تفقد الفواكه والخضروات الطازجة الفيتامينات الموجودة فيها ببطء؛ إذا تركت في درجة حرارة الغرفة، لذلك تجنبي تركها في أكياس بلاستيكية محكمة لفترات طويلة؛ لأنها تعزل الهواء مما يسبب التعفن ويفضل الأكياس المصنوعة من الورق أو السوليفان.

احتفظي بالعصائر في زجاجات محكمة الغلق في الثلاجة؛ حتى لا تفقد الفيتامينات الموجودة فيها بسبب التعرض للأكسجين. اغسلي الخس وخضروات السلطة الأخرى، ودعيها تجف ثم قومي بتخزينها في أكياس بلاستيك مع ورق خاص لامتصاص أي رطوبة زائدة، وبالنسبة للخضروات بعامة يفضل عدم غسلها إلا قبل الاستخدام مباشرة..لحمايتها من التعفن.

ضعي البسلة والفاصوليا في الثلاجة دون تقشير، وتخلصي من الأوراق العلوية من الخضروات الجذرية مثل: الجزر والبنجر واللفت؛ حتى لا تستمر الأوراق في امتصاص الغذاء من الجذور فتذبل. ضعي البطاطس في أكياس خيش أو في شبكة تحميها من الضوء في حين تسمح للهواء بالنفاذ إلى الكيس، وتخزن في الظلام؛ لأن التعرض للضوء يسبب ظهور مواد شبه قلوية سامة.

لتجميد الفواكه والخضروات اتركيها في الماء المغلي لعدة ثوان ثم ضعيها مباشرة في ماء بارد لإيقاف عملية الطهي؛ حيث إن التجميد المباشر يحول السوائل الموجودة بداخلها إلى قطع من الثلج تؤدي إلى تليين قوامها وفقدان المغذيات الموجودة بداخلها. احرصي على ألا يدخل الهواء إلى أكياس الفاكهة والخضروات قبل تجميدها لتجنب إصابتها "بحرق المجمد"، والذي يسبب بقعاً جافة ذات قوام خشن ومذاق غير جيد، ومن الممكن –أيضاً- حفظ الفواكه في محلول عبارة عن ماء وسكر.

يجب أن يتم طهي الخضروات المثلجة مباشرة بعد إخراجها من الفريزر؛ حيث إن ذوبان الثلج يحفز النشاط المدر للأنزيمات الحية المتبقية، ولا تُجمد الأطعمة الذائبة مرة أخرى.

تخلصي من البرطمانات والمعلبات التي يظهر عليها أي علامات للنشاط البكتيري مثل وجود فقاقيع هواء أو عدم إحكام غلق الغطاء، أو خروج غاز عند الفتح، ولا تنسي شراء المحاصيل في موسمها؛ حيث تكون قيمتها الغذائية عالية.

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