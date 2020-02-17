نصائح تغنيكِ عن إبرة الظهر عند الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 01:42 مساءً - عندما تصلين إلى الثلث الأخير من فترة الحمل، بالتأكيد ستكونين جمعتِ الكثير من النصائح والمعلومات، وأجبتِ عن الكثير من التساؤلات المتعلقة بولادتك. كل هذه المعلومات ستمدك بالثقة عندما تخطين نحو الولادة. ولكن الكثير من السيدات الحوامل عندما يدخلن مرحلة المخاض، ومع تزايد الألم، ينسين كل تلك المعلومات والخطوات، ويتجهن نحو المسكنات، ومن ضمنها إبرة الظهر لتخدير القسم الأسفل من الجسم وعدم الشعور بتلك الآلام. إن كنتِ من الفئة التي تسعين لتجنّب إبرة الظهر، إليكِ هذه النصائح، التي تقدمها أخصائية التوليد «كارلي جيمس»، من المؤسسة الصحية البريطانية

نصائح لتجنب إبرة الظهر عند الولادة

- دعي ذراعيك مسترخيتيْن عند شعورك بالانقباضات، فأنتِ بذلك تدركين بأنكِ لا تشنجين أقساماً أخرى من جسمك. فالاسترخاء يساعد كثيراً عند الولادة، وهو المفتاح للتخفيف من الشعور بالألم.

- تذكري خطوات التنفس التي تعلمتِها، والتي قرأتِ عنها، وقومي بتطبيقها.

- ركزي على الدفع وليس الصياح: عندما تشعرين بالألم القوي الذي يحثك على الدفع، فهذا يعني أن الجنين يريد الخروج، لذا ركزي على الدفع بدلاً من الصياح والتركيز على الألم. الصياح سيشتت تركيزك ويزيد من شعورك بالألم، بالإضافة إلى أنه سيفقدك القوة على الدفع.

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- تحدثي بصوت عميق ومنخفض: الصوت العالي سيوترك، بينما الصوت المنخفض ستكون نتائجه إيجابية.

- أبلغي من معك بما تحتاجينه من دعم، وكوني واضحة وصريحة. فإن كنتِ من السيدات اللاتي يحتجن للاحتضان والمساج، فأخبري زوجك إن كان معك. هنالك سيدات لا يرغبن بأن يلمسهن أحد أثناء الألم، لذا كوني واضحة باحتياجاتك.