الأكل الممنوع للحامل في الشهر الثالث من الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 01:42 مساءً - هناك بعض الأطعمة التي يجب ألا تتناولها الحامل خلال فترة الحمل، بعضها في الأشهر الثلاثة الاولى وخاصة الشهر الثالث، وبعضها في الأشهر الأخيرة، ولذلك إذا كنت حاملاَ في الشهر الثالث فتعرفي على أهم الأكل الممنوع في هذا الشهر وحسبما ينصحك الدكتور رفيع عبد الحميد، استشاري النساء والولادة... الأكلات الممنوعة خلال الحمل الأكل غير التام النضج: هناك بعض الأكلات التي يتناولها الإنسان في الأحوال العادية وتكون غير تامة النضج؛ ولكنها تكون ضارة في حالة الحمل وخصوصا بدايته مثل السوشي والمحار والبيض غير التام القلي أو السلق والذي يدخل في بعض الأطعمة مثل العجة، فهذه الأكلات تحتوي على نسبة كبيرة من البكتيريا والطفيليات والفيروسات ولا تتعرض للحرارة الكافية أثناء الطهي لكي تموت، فتنتقل للأم الحامل وتضر بها وبجنينها وخصوصا في الأشهر الأولى.

بعض أنواع الأسماك مثل الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق لأن الحامل في هذا الشهر تكون معرضة لخطر التسمم بالزئبق، وحصول الحامل على نسبة عالية من الزئبق يؤدي إلى تأثيرات ضارة على دماغ الجنين وجهازه العصبي. المشروبات عالية الكافيين: وهي تؤدي لأن تضعي طفلا يعاني من المغص الليلي ونوبات الأرق، كما أنها قد تعرضك لخطر الإجهاض وكذلك ولادة الجنين ناقص الوزن عن الطبيعي.

جرعات إضافية من فيتامين أ: فالجرعة العادية المحددة من هذا الفيتامين هي10000وحدة يوميا وفي حال زيادتها فهي قد تؤدي لتشوهات لدى الجنين. Advertisements الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة:تؤدي لزيادة وزن الحامل وبالتالي يزداد لديها الاستعداد لمرض السكر وارتفاع ضغط الدم، فليس المطلوب زيادة كمية الطعام ولكن توزانه.

شاي الأعشاب: فليس بالضرورة أن تكون كل الأعشاب مفيدة للحامل، فهناك بعضها يؤدي إلى الإجهاض مثل القرفة والحلبة رغم أنها لذيذة الطعم ومفيدة في الأوقات العادية.

الأكلات التي تسبب الحساسية مثل الفول السوداني" الفستق" حيث تصيب الجنين وخاصة إذا ما كانت الأم أو أحد أفراد العائلة مصاباً بها. معتقدات خاطئة عن أكلات ممنوعة هناك معتقدات خاطئة مثل: السمسم: فهو لا يؤدي إلى الإجهاض.

التوابل: لا تؤثر على بصر الجنين الذي يتكون في هذه الأشهر ولكن يجب الإقلال منها لكي لا تصاب بحرقة المعدة.

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