أسماء بنات تبدأ بحرف الغين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 01:42 مساءً - "غادة" يعني الجميلة، ولذلك فأنت قد اخترت اسماَ يبدأ بحرف الغين، فماذا لو أردت إسماَ يبدأ بحرف الغين على غراره فتابعي هذه المجموعة من الأسماء... أسماء بنات جميلة غدق: المطر الوفير والماء الكثير. غداف: بضمة على الغين يعني ذات الشعر الطويل الأسود. غراس: كل ما يغرس في الأرض. غضير: الناعم من كل شيء. غنى: سعة في العيش. غيانة: حدة الشباب وقوته وعنفوانه. غيناء: الشجرة التي التفت أغصانها. غدائر: الشعر الطويل المجدل. Advertisements غدوة: الوقت بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. غروب: الخيل سريعة الجري. غريس: النعمة من الله ويعني الفتاة الجميلة. غيضة: هي الحديقة التي يكثر فيها الشجر الملتف الأغصان. غريد: كثيرة التطريب في الغناء. غلا: ما ارتفعت قيمته وثمنه. غيد: جمع غيداء وهي الفتاة الجميلة الناعمة. غيفاء: تمايل أغصان الشجر.

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