أخطاء يرتكبها الآباء مع حديثي الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 01:42 مساءً - أسعد اللحظات التي ينتظرها الآباء هي قدوم الوليد واحتضانه لأول مرة، بينما في الرأس تدور الأفكار والأحلام عن أفضل تربية وأكمل صحة ينعم بها الطفل. والمسئولية تقع فعلياً على الآباء. ولأن الخطأ وارد خاصة إذا كان أول طفل، فكم من الأخطاء ترتكب! عن هذه الأخطاء يحدثنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري الأطفال من أشهر الأخطاء التي يقع فيها الآباء: القلق والخوف المبالغ فيه تجاه كل مايصدر من المولود؛ طعامه، أمعاؤه، لماذا يتقيأ، لماذا لا ينهي طعامه. وما سر بكائه، فتضيع متعة ذكريات السنة الأولى.

الانزعاج من بكاء الرضيع: في نظر الآباء أنه يعاني من خطأ ما، فالانشغال بمحاولات ليكف الرضيع عن البكاء، والحقيقة أنه أمر طبيعي، مجرد بكاء طفل صغير يعبر عن نفسه ووجوده.

ولكن الحذر حينما يتواصل البكاء لفترات تتجاوز الساعة مصحوباً بحمى أو طفح جلدي أو قيء مستمر، والأفضل لك وله ألا توقظيه ليرضع، وأن تتركيه لينام ساعات غير متقطعة في الليل لينعم بالراحة. Advertisements ترجيع الطفل قليل من اللبن بعد الرضاعة، من الأشياء التي تصيب الأم خاصة بالقلق والانزعاج، رغم أنه أمر وارد ولكن عليك التفريق بين هذا الترجيع وبين القيء، تبعاً لمرات الحدوث.

القلق من ارتفاع درجة الحرارة: يجب ملاحظة أنها إن ارتفعت لأكثر من 38 درجة مئوية تعتبر حالة طوارئ، خاصة خلال الأشهر الثلاث الأولى، والاستثناء الوحيد هو ارتفاع الحرارة بعد التطعيم الأول وخلال ال 24 ساعة.

أكبر خطأ يتمثل في إعطاء خافضات للحرارة؛ إذ يغفل الآباء أن الجهاز المناعي لم يعمل بعد لمقاومة سبب الحمى، أما الخوف الحقيقي فأن ترتفع درجة الحرارة لدرجة أن تسبب للطفل نوعاً من التشنجات. تركيب مقعد الطفل بالسيارة، وبشكل غير سليم يعتبر الخطأ الشائع الذي يرتكبه91% من الآباء، ويتمثل في الاختيار غير المناسب، مما يسبب إصابة الطفل عند أي حادث، وللحماية يمكن إلقاء بطانية بشكل متدرج وبإحكام على جانبي الطفل.

الانشغال أو القلق بصحة الفم والأسنان، وهو اهتمام غير مناسب ويضر بالطفل؛ وما عليك أيتها الأم أو الأب هو: ألا تعطي لبناً لطفلك قبل النوم مباشرة بمجرد أن يبدأ في التسنين؛ مما يزيد من فرص تسوس الأسنان.

جربي استعمال قطنه مبللة لمسح اللثة وما علق على أسنان الطفل ولسانه من اللبن، مع تعويده على استعمال فرشة الأسنان من عمر عام وإمداده بالفلوريد الكافي، واستشيري الطبيب في هذا الأمر. الخلافات وعدم القدرة على الحفاظ على الرابطة بينهما، نظراً للانشغال بالطفل ربما، أو لكثرة الانتقادات، حتى لو كان عمر الرضيع ثلاثة أشهر فهو يحس بحدة الخلافات ويضايقه استمرارها.

أخطر نوعية من الأخطاء يقوم بها الآباء للطفل حديث الولادة هو: اعتمادهم على مصادر غير علمية أو غير ذات خبرة موثقة في العناية بالطفل صغيراً أو كبيراً، ولا مانع هنا من متابعة صحة المعلومات مع الطبيب خلال الزيارات المتتابعة. التفرقة في المعاملة، بأن يختص الآباء أحدهم بالحب والمعاملة الحسنة ويبخل على الآخر، ولو بحجة أنه سيئ التصرفات، أو حين تمنح الابن الأكبر الثقة والمسئولية وتختص الأصغر بالتدليل والحياة بلا هموم.

وكل الحظر من مقايضة طاعة الطفل بالحب "سوف أحبك لو فعلت كذا"، "تصرفك هذا يجعلني لا أحبك"، عبارات تسكن وجدان الطفل فتثير غيرته وأشجانه وتفقد الطفل ثقته في ذاته.

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