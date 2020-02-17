تطورات غير معروفة للمولود في عامه الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 01:42 مساءً - يحدث في العام الأول من عمر المولود تطورات كثيرة وسريعة، تشمل نموه الفيزيائي والنفسي وإدراكه. وفي هذا الموضوع جمعنا لكِ بعض التطورات من الموقع البريطاني «أولكير. كوم»، والتي قد تكون غير معروفة لكِ. الطفل في الشهر الأول - تتكون الدموع عند البكاء.

- يحرك يديه نحو الجانبين.

- يحب اللونين الأبيض والأسود، وكذلك الألوان المتضاربة الصارخة. الطفل في الشهر الثاني - يلعب بيديه وقدميه عند الجلوس.

- يتقصّد الابتسام. الطفل في الشهر الثالث - يقهقه.

- يظهر تفاعله معكِ، وتفضيله لكِ على الآخرين. الطفل في الشهر الرابع - يستطيع تذوق الملح.

- يبدأ باللعب باستقلالية.

- ينقلب على بطنه وهو مستلقٍ على ظهره، ولكن لا يستطيع العودة. الطفل في الشهر الخامس - يستطيع أن يميز صوتك عن بقية الأصوات عندما تكون مجتمعة.

- يتطلع لك؛ كي تحمليه.

- يقلق عند رؤية شخص غريب. الطفل في الشهر السادس - يجلس بمساعدة وسادات داعمة.

- ينقلب من ظهره إلى بطنه والعكس. Advertisements الطفل في الشهر السابع - يقلد الأصوات التي يسمعها.

- يتفاعل عند اللعب. الطفل في الشهر الثامن - يزحف.

- يستجيب عند مناداته باسمه.

- يجلس بدون مساعدة.

- ينقل ما يمسكه من يد لأخرى. الطفل في الشهر التاسع - يلوّح بيديه عند قول «باي باي».

- يرمي ألعابه ثم يبحث عنها.

- يميز شكله في المرآة. الطفل في الشهر العاشر - يستطيع الإمساك ببعض الأطعمة الصلبة ويتناولها بنفسه.

- يحاول الوقوف. الطفل في الشهر الحادي عشر - يقف بدون مساعدة.

- يفضل ويتجاوب أكثر عند التكرار. الطفل في الشهر الثاني عشر - يقول «ماما» أو «دادا».

- حجم دماغه مضاعف الآن.

- قياس قدمه هو نصف قياسها عندما يكبر.

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