الصين: كورونا قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكدت مسؤولة في لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الاثنين أن فيروس كورونا الجديد، الذي تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 1700 شخص في الصين، قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه. وقالت ”قوه يان هونغ“ في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفي يومي، إن نسبة الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس في ”ووهان“، مركز تفشي الفيروس، انخفضت إلى 18 % بعدما كانت 38 % في بداية التفشي.

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