كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دائرة الصحة الوطنية البريطانية أن الكثير من الناس قد يُطلب منهم عزل أنفسهم لمنع انتشار فيروس كورونا، ولكن ماذا عليك أن تفعل إذا كنت في خطر؟
ووفقا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية " BBC"، لا توجد أرقام رسمية حول عدد الأشخاص الذين ينصح بعزل أنفسهم، ولكن يُنظر إلى هذا النهج على أنه وسيلة حاسمة لتقليل انتشار الفيروس.
ماذا تعني العزلة الذاتية وكيف تضمن عملها؟
تحدث العزلة الذاتية في الأشخاص الذين يشتيه في إصابتهم خاصة إذا كانوا على اتصال "وثيق ومستدام" مع الأفراد الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، حيث يُنظر إلى أن قضاء 15 دقيقة على بعد 2 متر فقط من الشخص المصاب يمثل خطورة كبيرة على صحتك.
الاستثناء الوحيد للعزل فورا، هو أن تكون قد سافرت إلى البر الرئيسي للصين أو تايلاند أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو هونج كونج أو تايوان أو سنغافورة أو ماليزيا أو ماكاو في آخر 14 يومًا، وكنت تعاني من أعراض مثل السعال أو الحمى أو ضيق التنفس.
في هذه الحالات، لا تذهب إلى الطبيب العام أو المستشفى، بدلاً من ذلك ، ابق في المنزل واتصل بالطوارئ، حتى لو كانت الأعراض خفيفة.
ماذا يجب أن تفعل عندما تكون في عزلة عن النفس؟
نصحت هيئة الصحة البريطانية NHS اتخاذ خطوات حاسمة لتجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين قدر الإمكان، تمامًا كما لو كنت مصابًا بالأنفلونزا، وهذا يعني البقاء في المنزل لمدة 14 يومًا ، وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة الأخرى، ويجب عليك البقاء في غرفة جيدة التهوية مع نافذة يمكن أن تكون مفتوحة، منفصلة عن الآخرين في منزلك.
أطلب المساعدة إذا كنت بحاجة إلى التسوق أو الأدوية، فلا بأس في أن يقوم الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو سائقو التوصيل بالتوصيل لإمدادك خلال الأسبوعين، ولكن لا ينبغي عليك دعوة الأصدقاء أو أفراد العائلة أثناء العزل.
ماذا لو كنت تعيش مع شخص يعزل نفسه؟
على الرغم من أنك قد لا تكون قادراً على فصل نفسك عن أفراد الأسرة أو زملاء السكن ، إلا أن النصيحة تكمن في الحد من الاتصال قدر الإمكان.
تنصح هيئة الصحة البريطانية الأشخاص الذين يعيشون مع مرضى فيروس كورونا المحتملين بالاتى:
- غسل يديك كثيرًا، باستخدام الصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل - خاصة بعد ملامسة المريض أو أي شيء تعاملوا معه.
- لا يجب مشاركة الأشياء المنزلية مع شخص ما بمعزل، وإذا أمكن، يجب أن يكون لديهم حمام ومرحاض منفصل.
- تنظيف الأسطح المنزلية يوميًا، وذلك باستخدام قفازات يمكن التخلص منها.
- يجب وضع النفايات التي كانت على اتصال بالشخص المعزول في كيس قمامة بلاستيكي وتقييدها، ثم ربطها في كيس آخر.
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