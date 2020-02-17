شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة دعاء سهيل ترفع شعار "مش هنسلم للسمنة" فى مبادرة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، عن إطلاقها لمبادرة جديدة للتصدي للسمنة فى عام 2020، ورفعت من خلالها شعار "مش هنسلم للسمنة".

وقالت الدكتورة دعاء سهيل فى حديثها لـ ”الخليج 365” أن عنوان مبادرة 2020 "مش هنسلم للسمنة" والتي من خلالها يجب على جميع مرضى السمنة أن يكون بداخلهم تحدي كبير للتخلص من الوزن، فلابد أن أتحدث إلي نفسي وأكررعليها بألا استسلم للسمنة وألا أترك شكلي غيرمتناسق، وألا استسلم لمظهري غيراللائق، ويجب أن أغيرمن نفسي وأرتدي ما يحلو لي من ملابس وأن اتحرك بكل حرية دون أي قيود.

وأكدت إن القوة والإرادة واتخاذ القراريجب أن يكونوا لدى جميع مرضى السمنة أولا قبل البدأ في إنقاص الوزن، فإذا كنت في عام 2020 مصاب بالسمنة ولكن ليس متضررمنها صحياً فتوقع صحتك في عام 2030 و 2040 كيف ستكون إذا احتفظت في جسمك بهذه الدهون المتراكمة والتي تتسبب في العديد من الأمراض المزمنة.



أهداف لمبادرة الدكتورة دعاء سهيل مش هنسلم للسمنة لعام 2020

وأشارت إلي إنه مع تقدم العمرتدهورالصحة تماما مع زيادة الوزن، ولا يستطيع مريض السمنة التحرك لكي يخدم ذاته ونفسه، فيحرم من الحياة تماما ويظل في مكانه يتناول العديد من الأدوية ولايجد من يساعده في متطلبات حياته اليومية.

ولفتت الدكتورة دعاء سهيل أنها قدمت مبادرة في عام 2018 عنوانها " السمنة بوابة لكل الأمراض" فالسمنة تتسبب في الإصابة بـ 44 مرضا مختلفا، فمريض السمنة أرض خصبة للإصابة بتلك الأمراض مثل الضغط والسكر والقلب وآلام العظام وتكيس المبايض كما إن الدراسات الحديثة أثبتت إن مرض السرطان أحد أسبابه السمنة، ومن هنا لابد أن يكون هناك قرار حاسم في عام 2020 بالتخلص من السمنة نهائياً.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

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الدكتورة دعاء سهيل

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والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/



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