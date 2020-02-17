نصائح مهمة للعناية بالطفل حديث الولادة.. تعرف عليها

الإثنين 17 فبراير 2020

لا يعرف كثير من الأمهات حديثي الزواج طرق العناية الصحيحة بمولودهن الأول، لعدم إلمامهمن بالمعلومات الكافية عن نمو الرضيع، وكيفية العناية به، وإطعامه، ومساعدته على النوم.



وهناك مجموعة من النصائح الواجب اتباعها للعناية بالأطفال حديثي الولادة نستعرضها فيما يلي..

1- الرضاعة الطبيعية

تُعَد الرضاعة الطبيعية من مصادر الغذاء المهمة للطفل والتي تساعد على إمداده بجميع الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحته، بالإضافة إلى أنها تُشعر الطفل بالحب والحنان والدفء؛ ما يجعله يشعر بالأمان.

2- الالتزام بالتطعيمات

من المهم الالتزام بالتطعيمات في مواعيدها بانتظام وعدم إهمال أي تطعيم حفاظا على صحة المولود وأخذ اللقاحات في ميعادها المنضبط؛ ما يحميه من التعرض إلى الأمراض المختلفة.

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3- الاستحمام

يجب عدم استحمام الطفل المولود حديثا في أول يومين من الولادة؛ لأن جسم الطفل يكون مغطى بمادة دهنية تساعد على حماية الجلد من الجراثيم، وعند الاستحمام يجب الحرص على استخدام الصابون الطبي المخصص للأطفال والماء فقط، على أن يتم الاستحمام بشكل سريع حتى لا يصاب المولود بنزلات البرد.

4- النوم

يكون نوم المولود غير منتظم في الأسابيع الأولى من الولادة، حيث ينام فترات طويلة من النهار وفترات أقل خلال الليل وقد يكون العكس، ويظل هذا الأمر لمدة شهر، ويجب الاهتمام بتنظيم نوم الطفل من خلال تهيئة الجو المناسب للنوم وإرضاع الطفل بشكل كافٍ حتى يشبع قبل النوم، مع الحرص على أن يكون الضوء خافتا.

5- النظافة

يجب العناية بالنظافة الشخصية للمولود على أن يتم تغيير الحفاضات على فترات خلال اليوم تجنبا لمنع الإصابة بالالتهابات والتقرحات والاحمرار الذي يصيب بشرة الطفل مع استخدام أحد أنواع الكريمات الطبية التي يجب أن تكون تحت إشراف الطبيب.

6- التدفئة

يجب الحرص على تدفئة الطفل بشكل جيد مع الحرص على عدم لفه بأشياء غير مريحة حتى يتمكن من تحريك أطرافه بسلاسة، ويجب أن تكون الملابس مريحة ومصنوعة من القطن لحماية بشرة الطفل.