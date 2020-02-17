شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وراء استيقاظك 'مُتعبًا'.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020

هناك أشخاص يستيقظون في الصباح وهم يشعرون بثقل كبير في الجسم، مع عدم وجود الحافز لأداء الأنشطة اليومية، ورغبة ضئيلة في مغادرة الفراش.



في كثير من الحالات حتى بعد النوم جيدا، لا يمكن لهؤلاء الشعور بالراحة في بداية اليوم. فما الأسباب التي تجعلك تنهض من السرير متعبا؟

1- الأرق

وفقا للكاتب خوان أرماندو كوربين -في التقرير الذي نشرته مجلة "بسيكلوخيا إي منتي" الإسبانية- يعاني حوالي 25% من الناس من الأرق، وهو اضطراب شائع جدا.

ويكمن الأرق في عدم القدرة على النوم أو النوم بشكل متقطع طوال الليل، مما يسبب مشاكل خطيرة لأداء الشخص اليومي.

كما يعاني المصابون بالأرق من التعب والنعاس طوال اليوم، فضلا عن العديد من الصعوبات عند القيام ببعض الأنشطة، على غرار العمل.

2- اضطرابات النوم الأخرى

يعاني بعض الناس من أنواع مختلفة من اضطرابات النوم التي تمنعهم من الراحة التي يحتاجها الجسم للاستمتاع بالرفاهية.

ويعتبر انقطاع النفس النومي (اختناق النوم) من أكثر الاضطرابات شيوعا، حيث يعاني المريض من توقف مؤقت للتنفس أثناء النوم.

وبالإضافة إلى أمراض النوم هذه، هناك اضطرابات أخرى يمكن أن تؤثر أيضا على كيفية الاستيقاظ صباحا.

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3- القلق الليلي

بيّن الكاتب أن مشكلة القلق الليلي تعتبر من الظواهر التي يواجهها بعض الناس، وهو الإحساس غير السار الذي لا يقطع فيه العقل الاتصال ويتسبب في دخول الشخص في حلقة مفرغة يرغب فيها في النوم، لكن تظهر الأفكار السلبية مرارا وتكرارا لتعيق العقل عن النوم.

ويحتاج الجسم إلى النوم، لكن العقل لا يستطيع الاسترخاء، وإذا حاولنا أن ننام ونفكر في الأمر، فسيزداد الوضع سوءا.

4- عدم اتباع عادات جيدة تحفز النوم

جودة النوم تتعلق بالعادات والممارسات التي نؤديها قبل النوم وتؤثر إيجابا على طريقة نومنا.

وعلى سبيل المثال، إذا شاهدنا التلفزيون ليلا أو كانت لدينا وسادة غير مريحة، فستكون فرص انقطاع النوم مرتفعة.

في المقابل، هناك العديد من الممارسات الأخرى التي تؤثر بشكل إيجابي على طريقة نومنا، على غرار التمارين البدنية، واتباع نظام غذائي صحي، وتجنب المنشطات، والذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الساعة نفسها.

5- الاكتئاب

أوضح الكاتب أن الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يمكن أن يجعل الشخص يواجه صعوبات عند الاستيقاظ من النوم.

وفي الواقع، غالبا ما يريد المصابون بالاكتئاب ملازمة الفراش، ويشعرون بالتعب والإرهاق معظم اليوم.