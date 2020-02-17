14 مصابا بكورونا بين أمريكيين غادروا "السفينة الموبوءة"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أنَّ الفحوصات أثبتت إصابة 14 شخصاً بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) بين حوالي 300 راكب أمريكي وعائلاتهم تمَّ إجلاؤهم عبر طائرة من السفينة السياحية الخاضعة لحجر صحي في اليابان Diamond Princess (أميرة الألماس).





وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنَّ الأشخاص المصابين بالفيروس تمَّ عزلهم عن الركاب الآخرين في الطائرة التي أجلتهم.





وكان الركاب نزلوا من السفينة السياحية "دايموند برينسس" ويستعدون للعودة إلى الولايات المتحدة على متن طائرة مستأجرة، حين تمَّ إبلاغ مسؤولين أمريكيين بأنَّ 14 منهم مصابون بالفيروس، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان مشترك مع وزارة الصحة.

وأضافت وزارة الخارجية: "تمَّ نقل هؤلاء الأشخاص بأكثر طريقة آمنة إلى منطقة متخصصة على متن طائرة الإجلاء لعزلهم بشكل يتوافق مع البروتوكولات الصحية".

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وتابعت: "خلال الرحلات، سيتواصل عزل هؤلاء الأشخاص عن الركاب الآخرين".





وبعد وصولهم إلى الولايات المتحدة، سيجري وضع جميع الركاب رهن الحجر الصحي لمدة 14 يوماً أخرى (فترة حضانة الفيروس).





في السياق ذاته، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الإثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي بلغ 1770 شخصاً بنهاية الأحد، مرتفعاً 105 حالات عن اليوم السابق.



