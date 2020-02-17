دراسة تؤكد أن الليمون له فائدة كبيرة في الشتاء

"الليمون رقم واحد في فصل الشتاء"، حيث يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم تحميه من الفيروسات والأمراض لذلك ينصح بتناوله طوال فصل الشتاء وذلك للوقاية من الأمراض والعدوى، فضلاً عن ذلك له دور فعال في تعزيز صحة ونضارة البشرة.

وحسب ما ذكره موقع edisoninst فإن هناك فوائد عديدة لليمون وهى

فوائد الليمون على صحة الجسم في فصل الشتاء

1:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والفيروسات والعدوى.

2:يساعد في تعزيز صحة الجسم وعلاج نزلات البرد والأنفلونزا كما أنه يحافظ على صحة الجهاز التنفسى.

3:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التي تعمل على الوقاية من الالتهابات والأمراض.

4:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

5:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.

6:تناول الليمون يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويحميه من الفيروسات والعدوى والالتهابات.

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7:ينقى الكبد ويطرد السموم والفيروسات منه، كما انه يعمل على تعزيز صحته ووقايته من السرطان .

8:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل ووقايتها من الالتهابات والألم.

9:نظرا لاحتواء الليمون على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تطرد الجراثيم والبكتيريا فهو يساعد على تعزيز صحة الاسنان والوقاية من التهابات اللثة.

10:يحتوى الليمون على البوتاسيوم الذى يعزز صحة الجهاز العصبى ويحميه من الامراض والمشاكل التي يتعرض لها.

11: يساعد الليمون على انقاص الوزن وذلك لاحتوائه على بعض الخصائص التي تعمل على حرق الدهون من الجسم.

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