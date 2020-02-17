تعرف علي أهم أعراض المسالك البولية

التهاب المسالك البولية هي عدوى تسببها البكتيريا في أي جزء من الجهاز البولي، والتى تتكون من الكليتين والحالب والمثانة أو مجرى البول، وتؤثر معظم التهابات المسالك البولية على المثانة والإحليل، وهو الأنبوب الذي يستنزف البول من المثانة إلى خارج الجسم، في هذا التقرير نتعرف على اعراض التهاب المسالك البولية عند الرجال، وفقاً لموقع "Medical news today".

وعلى الرغم من أن التهاب المسالك البولية هى واحدة من أكثر الإصابات شيوعًا بين النساء، إلا أنه نادر الحدوث عند الرجال، وتشير التقديرات إلى أن التهاب المسالك البولية يؤثر على حوالى 3% من الرجال في جميع أنحاء العالم كل عام.

أعراض التهاب المسالك البولية عند الرجال

أعراض التهاب المسالك البولية عند الرجال لا تظهر فى الغالب، ومع ذلك، عند حدوث الأعراض، يمكن أن تشمل:

- ألم أثناء التبول.

- الرغبة المتكررة للتبول.

- عدم القدرة على البدء في التبول.

- تسرب البول ببطء.

- حاجة مفاجئة للتبول.

- كميات صغيرة فقط من البول في وقت واحد.

- دم في البول.

- ألم فى الجزء السفلي المركزي من البطن.

- البول الغائم مع رائحة قوية.

يمكن للرجال الذين يعانون من التهاب المسالك البولية أيضا تجربة واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

- حمى.

- قشعريرة برد.

- غثيان.

- قيء.

- ألم في الظهر.

هذه الأعراض هى علامات على أن المرض قد انتشر إلى الكليتين أو الجهاز البولي العلوي، تعد العدوى التى انتشرت هنا مشكلة أكثر خطورة تتطلب علاجًا سريعًا.

أسباب التهاب المسالك البولية عند الرجال

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عدوى المسالك البولية سببها البكتيريا، والرجال الأكبر سنا لديهم خطر أكبر من الإصابة بالتهاب المسالك البولية، وخاصة إذا كانوا بعد سن 50.

معظم الحالات في الرجال الأكبر سنا بسبب البكتيريا المعروفة باسم الإشريكية القولونية، التي توجد بشكل طبيعي في الجسم.

وعادة ما تسبب حالات مماثلة لالتهاب المسالك البولية في الرجال الأصغر سنا من الأمراض المنقولة جنسيا (الأمراض المنقولة جنسيا).

يتطور التهاب المسالك البولية عندما تدخل البكتريا إلى الجهاز البولي عبر مجرى البول وتبدأ في التكاثر.

نظرًا لأن الرجال لديهم مجرى البول أطول من النساء، فإنهم أقل عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية لأن البكتيريا تحتاج إلى السفر مسافة أطول للوصول إلى المثانة.

عدوى المسالك البولية هي أربع مرات أكثر شيوعًا عند النساء منها عند الرجال.

يزيد خطر إصابة الشخص بالتهاب المسالك البولية في الحالات التالية:

- داء السكري.

- حصى الكلى.

- تضخم البروستاتا.

- ضيق غير طبيعي في مجرى البول.

- عدم القدرة على التحكم طوعا في التبول.

- عدم القدرة على تفريغ المثانة تماما.

- لم يتم الختان.

- الإصابة السابقة بالتهاب المسالك البولية.

- تشوهات المسالك البولية التي تمنع البول من مغادرة الجسم بشكل طبيعي.

- حالة صحية أو تناول الأدوية التي تثبط الجهاز المناعي.

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